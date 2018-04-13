蔦屋書店 插旗七期名人巷

2018年04月13日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

素有七期「名人巷」美稱的市政北二路，繼「吳寶春麥方店」進駐「T&R」廣場後，蔦屋書店、「三宅一生」也選擇此區落腳，逐漸形成名人時尚商圈。

位在市政北二路的七期豪宅聚落，向來是台中富豪圈群聚地，不只吸引台商、中部富豪，就連前台中市長胡志強、知名藝人胡瓜、前總統陳水扁親家都居住在此，形成中部最知名的「名人巷」。

國際知名品牌看準名人群聚和富豪聚落效應，紛紛選擇搶進七期豪宅插旗。

國際頂尖車商「Maserati 瑪莎拉蒂」、「Ferrari法拉利」，精品家具「Poltrona Frau」都選擇在「名人巷」鄰近開業；近期裝潢中的「蔦屋書店」、「三宅一生」預計在今年4、5月後陸續開幕。

住商不動產七期南屯店經理蔡鴻霖表示，國際品牌會選擇落腳在市政北二路沿線，不僅是看準富豪群聚效應，更重要的是這些名品都是「概念店」。

他說，名店喜歡「名人巷」的人文氣息、台中國家歌劇院世界級建築，以及綠園道特區，都市大片綠地等意象，和象徵頂級的品味不謀而合，更可進一步帶動「1+1＞2」的效應。

以吸引「三宅一生」進駐的「精銳音悅廳」個案來看，不但地段優越，精銳建設還邀請設計半島酒店聞名的BBGM設計團隊規畫公設，呼應台中國家歌劇院的藝文氣氛，更吸引熱愛藝文的頂級客青睞。

(中國時報)