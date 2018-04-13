蔦屋書店 插旗七期名人巷

素有七期「名人巷」美稱的市政北二路，蔦屋書店也選擇此區落腳，逐漸形成名人時尚商圈。圖／黃繡鳳

友善列印
中國時報
文／

素有七期「名人巷」美稱的市政北二路，繼「吳寶春麥方店」進駐「T&R」廣場後，蔦屋書店、「三宅一生」也選擇此區落腳，逐漸形成名人時尚商圈。

位在市政北二路的七期豪宅聚落，向來是台中富豪圈群聚地，不只吸引台商、中部富豪，就連前台中市長胡志強、知名藝人胡瓜、前總統陳水扁親家都居住在此，形成中部最知名的「名人巷」。

國際知名品牌看準名人群聚和富豪聚落效應，紛紛選擇搶進七期豪宅插旗。

國際頂尖車商「Maserati 瑪莎拉蒂」、「Ferrari法拉利」，精品家具「Poltrona Frau」都選擇在「名人巷」鄰近開業；近期裝潢中的「蔦屋書店」、「三宅一生」預計在今年4、5月後陸續開幕。

住商不動產七期南屯店經理蔡鴻霖表示，國際品牌會選擇落腳在市政北二路沿線，不僅是看準富豪群聚效應，更重要的是這些名品都是「概念店」。

他說，名店喜歡「名人巷」的人文氣息、台中國家歌劇院世界級建築，以及綠園道特區，都市大片綠地等意象，和象徵頂級的品味不謀而合，更可進一步帶動「1+1＞2」的效應。

以吸引「三宅一生」進駐的「精銳音悅廳」個案來看，不但地段優越，精銳建設還邀請設計半島酒店聞名的BBGM設計團隊規畫公設，呼應台中國家歌劇院的藝文氣氛，更吸引熱愛藝文的頂級客青睞。

(中國時報)

鬼才陸希傑 設計猶如探險

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。