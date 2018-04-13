2殺手可教化 最高院撤銷死刑

2018年04月13日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

殺一、兩個人不會判死刑？槍擊要犯陳勇志和冷血殺手陳福祥，分別持槍殺害2人，歷審均遭判處死刑，但上訴到最高法院後，合議庭以恐有再教化、矯治可能、所為是否為情節最重大之罪，甚至認為原審未釐清其學歷等，12日將案件撤銷發回更審，讓網友氣得又大罵「恐龍法官」。

震驚社會的西門町峨眉停車場槍擊命案，起因男子陳威宇經友人介紹，找陳福祥安排買毒品，2015年蔡宗育、蔡鎧陽北上與陳福祥見面，隔天3人相約峨眉停車場交易毒品，但陳福祥先後槍殺蔡宗育2人，再騙陳威宇完成交易，拿走440萬後逃亡，遭警方循線逮捕。

反社會人格 治療可導正

北院認為陳雖坦承犯行，但他視人命如草芥，就槍殺蔡宗育部分依殺人等罪判處無期徒刑，殺害蔡鎧陽部分判處死刑，合併執行死刑；高院認為，陳的犯行是兩公約最嚴重的犯行，且他再教化可能性低，無法預防再犯，將陳判處死刑。

案經上訴，最高法院認為，台大精神鑑定報告認為陳雖有部分反社會人格症狀，但並未排除他接受長期治療後獲得導正的可能，因此高院須再傳喚鑑定人到庭說明，或進一步由心理師及醫師等專業人士組成團隊再進行調查。

最高法院指出，陳福祥在偵查中供稱並無毒品可供交易，一開始就打算要殺死被害人，然後侵吞毒品價金，與高院認定陳是因被害人掏槍反抗才開槍殺人並不符合，且監視器畫面有拍到被害人開啟車門，也與高院的判決有出入，因此撤銷發回更審。

未釐清學歷 沒量刑調查

此外，曾名列頭號槍擊要犯的陳勇志，1998年在台南路易十三ＫＴＶ連開8槍掃射導致2死2傷，台中高分院更二審認為陳勇志犯案情節，已達國際公約之「情節重大」，其手法凶殘，視人命如草芥，泯滅人性，喪盡天良，將他判處死刑，但最高法院認為原審未調查陳的犯行是否為情節最重大之罪，也未經量刑調查，因此將死刑判決撤銷。

(中國時報)