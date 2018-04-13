失事67天 撈起黑鷹及2女遺體

失事黑鷹直升機殘骸，12日下午2點左右，從約1000公尺深海底打撈出水。（民眾提供）

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中國時報
／綜合報導

終於可以回家了！失事墜入近千米海底長達67天的黑鷹直升機，12日下午由飛安會協調出動高雄科技大學海洋探勘船寶拉麗絲號打撈出水面，機體僅剩中段機艙，機身內尋獲2具遺體，初步研判可能是護理師蔡邑敏及病患家屬，將由台東地檢署確認身分，蔡母獲悉哽咽說，宛如心頭又插上一刀。

編號NA-706的黑鷹直升機2月5日深夜到蘭嶼執行病患後送，在蘭嶼機場起飛3分鐘後失聯，造成機上6人下落不明。飛安會經過2個多月搜尋、定位及打撈，多次利用水下無人載具觀測，並用繫纜固定機體螺旋槳，12日趁著海象平穩，在蘭嶼西南方3海浬處，將墜入海底的直升機打撈出水。

飛安會表示，出水之殘骸為中段機艙部分，將盡速拆解黑盒子進行解讀，目前用平台船拖回高雄，估計今天抵達。

2具遺體昨傍晚由海巡艦艇運回台東送往殯儀館，檢方表示，遺體只剩骨頭，從衣物研判是坐在直升機後座的女性，可能是護理師蔡邑敏和病患家屬，但須再比對DNA，地檢署也將進一步釐清失事原因。

「風超大，又下雨，我很怕」，護理師蔡邑敏在上直升機前幾分鐘，就曾用LINE向友人透露心中恐懼，其母昨哽咽地說，丈夫前兩天獲通知去驗DNA，聽聞飛機殘骸內尋獲遺體，宛如心頭又插上一刀，悲慟難抑。

(中國時報)

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