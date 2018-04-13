針孔藏女廁 4年偷拍近千師生

張嫌在自製的馬桶吸把藏針孔。（警方提供）

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中國時報
／台北報導

台北科大張姓畢業生鎖定大台北地區的大學、公立女子高中、女子公廁等地點放置針孔偷拍，直到日前台大醫學院新教學大樓的清潔婦，發現女廁馬桶吸把下方竟有針孔攝影機，警方循線逮捕張男，起出近千名女子如廁影像。他坦承犯案長達4年，並已有7名台大醫學院女生出面指控。

警方發現，張嫌如發現被害人長相不錯，還會肉搜查出被害人相關背景，前往被害人出入地點或上課教室守候，當面印證被害人與偷拍畫面內容差異，甚至透過手機遠端遙控，即時觀賞畫面，清潔婦識破張犯行時，張立刻騎機車逃離台大。

25歲張嫌畢業多年，沒有固定正當工作，靠打零工過日子，沒工作時，即找尋下手地點，他將針孔攝影機黏在馬桶吸把的橡膠吸盤內，再將吸盤鑽開一個小孔供鏡頭拍攝之用，放在女廁地面，讓被拍女生難以防備。

北市警方今年2月底獲報後，調閱相關監視畫面，發現張騎機車由台大醫院進入停車場，停好機車後徒步走往靠近仁愛路的教學大樓，再下到B1女廁，趁女廁無人時，潛入犯案。

員警上月15日前往張嫌土城住處埋伏，趁他外出準備再到台大犯案時逮人，當場從背包起出5支裝妥針孔的馬桶吸把，並在其電腦硬碟發現偷拍畫面。張分門別類將檔案存放在個人雲端裡。

張坦承從2014年還在學校念書時就開始偷拍，純粹供自己觀賞，並未外流。警方從偷拍畫面清查出7名台大被害女生，昨先依妨害祕密等罪將他函辦，並逐一清查其它被害女性。

(中國時報)

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