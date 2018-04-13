張顯耀強調要從北市開始

2018年04月13日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

投入國民黨台北市長初選的前陸委會副主委張顯耀昨端出政見「前菜」，宣示若年底當選台北市長，1個月內查封黨產會、促轉會這兩個違法違憲的不正義組織，必要時會斷水斷電，甚至對負責人祭出行政罰。此外，只要是設籍北市的軍公教勞退休人員，有任何因年改而權益受到影響，市府將先代墊支付差額，再向中央政府追討。

代墊年改受損差額

年金改革引發軍公教退休人員反彈，下一波則針對勞保年金。張顯耀表示，軍公教年金是政府承諾，依法律信賴保護原則，不能片面毀約，他當選後會向市議會報告並徵得同意，對包括軍公教勞退休人員年金被違法剝奪的部分，全額代墊支付，再向中央政府追討，以保障市民權益；如果中央不歸還，將扣押其台北市不動產。

此外，具法學背景的張顯耀也指出，法律只有合法不合法，不當黨產委員會的「不當」根本不是專業法律定義，應該要改成非法或不法，他直言「不當」根本是遊走法律邊緣，在立法院幕僚單位法制局根本過不了關，但在民進黨強制闖關下竟然三讀，因此他痛批條例違法、違憲，黨產會根本是「違章建築」。

他說，只要他能夠當選北市長，1個月內就會先註銷黨產會、促轉會所在的房屋使用執照。如果這兩個機構不理會，接著就會斷水斷電並進行查封，當然他歡迎這兩個機構向北市訴願委員會提出申訴。如果繼續使用辦公廳舍，也會負責人祭出行政罰，每個月開罰30萬元，並且得連續處罰。張顯耀批評黨產會與促轉會只針對國民黨，把國民黨資產全數凍結起來，為了在年底打一場不公平的選戰。

查封黨產會、促轉會

強調「國民黨執政，要從台北市開始」的張顯耀表示，現在這些都只是「前菜」，後面還有「主菜」會上桌，也呼籲黨內要硬起來；他說，國民黨目前有意參加黨內初選的市長參選人「都太溫和」，只有他這種人、要大刀闊斧對付這些違法機構，藍營才有存活機會。

(中國時報)