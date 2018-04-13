塭仔圳迫遷 違章廠高喊安置

2018年04月13日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新泰塭仔圳市地重畫案，將有近6000家違章工廠被拆遷，塭仔圳反迫遷連線12日率眾到新北市府前抗議，痛批市府拆遷將重創北部產業鏈與員工生計，訴求市府應將產業爭議納入討論，並提出價格合理安置地點，在程序未完成前，反對開發案；市府則強調，將以整體開發處理，保障合法、輔導非法。

配套不順 衝擊產業鏈

橫跨新莊、泰山的塭仔圳市地重畫案，開發面積高達470公頃，但因居民與工廠反迫遷，導致塭仔圳重畫案延宕，最後在市府針對合法房屋剔除，開發才露曙光。

重畫區內有近6000家違章工廠，新北市府本評估有樹林、新店2萬坪公有土地，及汐止、中和等約3萬9200坪私有土地媒合工廠合法，但塭仔圳上百坪農地月租金只要5萬元不等，工業區動輒數十萬，廠商無力負擔，安置計畫並不順利。

媒合廠區 不滿租金高

工廠代表林文政說，他從事塑鋼業進30年，這裡工廠雖然看似破爛，卻擁有台灣最精進的產業技術與人才，串起完整產業鏈，2007年重畫案版本畫設30公頃工業區，後來卻莫名消失，市府安置地點租金過高，根本負擔不起。

工廠代表陳小姐也說，市府一直沒有找工廠開會討論，隨便拿幾個不合時宜的配套措施「假安置」，如林口工一、五股垃圾山、麥仔園、泰山楓江與新店第一產業園區，目前都還沒個譜，但塭仔圳就要在2019年動工，他們該何去何從？

新北市城鄉局表示，塭仔圳地區確實需要透過開發，實現大規模防災型都更治理，既有合法聚落市府都會在重畫原則條件下排除；工廠部分經發局則強調會持續溝通，媒合廠商找到適合地點輔導合法。

(中國時報)