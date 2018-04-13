桃園110處露營區 全不合法

2018年04月13日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

根據國內最大營地資料庫「露營窩」最新統計，全台分為北區、中區、南區、東區、離島等5區，共有營地1730處，2017年4月底桃園市就有93處，截至今年4月中，桃園市轄內露營區不減反增，增加到110處，觀旅局坦承全不合法，其中12間具危險性，還有5間位在地質敏感區，市議員謝彰文要求政府須正視露營區亂象，訂出專法加以管理。

交通部分別在今年1月及3月2波公布違法露營區，其中公布第2波露營場地有897家。在455家違法露營場中，「山崩與地滑地質敏感區」有230家，依觀光局露營專區網站，新竹地區81處最多，其次為苗栗62處、南投30處，而桃園也有5處露營區名列其中，全部位於復興區。

5處敏感地區 全在復興

依據觀旅局與水務局及工務局等相關單位擬定全國首創《露營區基本安全原則》，調查發現桃園110處民營露營營地，謝彰文表示，110家露營區有90家位於復興鄉，比例高達8成2，其餘大溪區6家、龍潭區5家，楊梅、新屋、蘆竹區各有3家。5間位在地質敏感區的露營區具危險性，卻不見相關單位處理。

立法未完備 將立牌警告

謝彰文、劉茂群、黃婉如等市議員質疑不能只消極公布名單，應該積極針對稽核結果要求業者限期改善或遷移，以保障消費者安全。林政賢議員表示，8成2位於復興山區，往好處想，桃園山區成為露營熱點，但營區相關安全及合法性都備受質疑。

觀旅局長楊勝評表示，露營區立法未完備，無法可管，加上地目等可能涉及山坡地水土保持、建築法規、水汙染防制法、消防法、森林法及農業輔導管理辦法、國家公園法、國有非公用不動產被占用處理要點，或是位於「山崩與地滑地質敏感區」等，需要中央出面解決，觀旅局則會設置警告標誌並在網站上提醒民眾，不要到不合法地區從事露營。

(中國時報)