溪頭直達車叫座 增開2路線

2018年04月13日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市、員林市直行溪頭公車自去年9月試營運以來，人氣不墜，每天一早客運站大排長龍，彰化每班次都有9成載客率，員林也有8成，彰化縣政府補助12輛公車已經到位，6月將啟動正式營運，目前彰化、員林往返維持各3班次，並增闢鹿港鎮與和美鎮每天也各發1班次。

長青卡是主力客源

彰化直行溪頭公車，叫好叫座，提供便捷大眾客運前往「森呼吸」，備受好評之餘，掀起各鄉鎮爭取也要開闢直達路線，民代紛紛請命「不能只厚彰化和員林兩個市」。

經半年多的試營運，縣府公共運輸課從搭乘的客源進行分析，和美、鹿港地區民眾前往彰化市搭乘率高。此外，持用長青卡的不老族仍是主力客源，占9成5以上，除退休時間多，溪頭一般門票200元，70歲以上只要10元，加上搭公車，每月還有1000元免費儲值，為溪頭成「銀髮族的樂園」的條件再添優勢。

溪頭公車正式營運，彰化市、員林市維持各3班次，除確定增闢鹿港、和美各1班次，也研擬從田中、社頭、二水走平面道路上溪頭的潛力路線，還在評估中。

民眾籲公車別當校車

彰化、員林客運聯營的溪頭公車，經縣府爭取，交通部公路總局補助2708萬元購車，縣府強調，公車行駛依民情所需來規畫，不全只有服務銀髮族。

如今新穎的公車已經到位，縣府也將增闢班次，民眾企盼，既然都有12輛公車了，希望資源能充分利用，不要讓待命備用的公車跑去當「校車」，企盼開發更多元的路線，駛向日月潭、竹山天梯等，帶動更便捷的國民旅遊。

(中國時報)