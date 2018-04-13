學力檢測 中央喊停地方自辦

2018年04月13日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣2016年起對小二到國二學生實施學習能力檢測，命題的國家教育研究院今年起不再續辦，雲縣教育處認為這項檢測對教學策略的調整意義很大，改與外縣市策略聯盟另起爐灶，5月24日全縣各校同步檢測。

有助於檢視教學策略

嘉義大學分析雲林縣2016年學力檢測成績發現，全縣二年級國語、三年級數學、七年級國文、七年級數學、七年級英文的平均答對率，都在全台6縣市受測學生的均標之上一點點，但五年級國語及數學都低於均標。

這項學力檢測也呈現城鄉差距，斗六學力普遍高於其他5區。

教育處副處長林慧蓉表示，學力檢測追蹤的不是個人，而是學校的運作以及整體老師的教學，各校只能看到本校與全縣學校的對比，看不到他校成績。

國家教育研究院今年起不再為學力檢測命題，縣內偏鄉家長擔心不施測的話，子女就讀的小校可能會失去提升的動力，希望教育處續辦。

多縣市對照才具意義

林慧蓉表示，學力檢測與外縣市對照較能凸顯意義，幸好有幾個縣市都想續辦，國中檢測由彰化縣召集，委請台師大心測中心教授審題。國小檢測一度找不到龍頭，桃園最後表態加入，並擔任召集，共有5縣市策略聯盟。

林慧蓉說，各校收到學力檢測的結果，希望一定要召開研究會，討論該科學生的能力差異，是否應做教學上的調整？相關檢討會也要納入第二學期課程追蹤。

雲林縣今年學力檢測日期是5月24日，對象是三、五、七、八年級，除三年級學生不考英語外，其餘都要檢測國語文、英語、數學科目。

(中國時報)