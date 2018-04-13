智慧停車系統 進駐高軟園區

2018年04月13日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

智慧停車時代來臨！加工處攜手宏碁智通、高市交通局，在高雄軟體園區導入智慧停車服務系統，民眾透過APP可連結車位動態導航、媒合車位、線上支付停車費等；高軟為高雄第1處試辦點，提供57個車位，堪稱全國規模最大，5月1日正式上線。

這套系統相繼在台北、台南開辦，但在高雄據點別具意義。加工處副處長楊伯耕指出，宏碁集團旗下宏碁智通公司進駐高軟，發展電子票證結合智慧家通新興服務，與加工處打造高軟為亞洲新灣區體感科技、智慧聯網的創新實證場域相互呼應。

APP連結車位導航

宏碁智通董座萬以寧指出，這套「智慧路邊停車收費計時管理系統」運用通訊技術串聯IoT軟硬體，將停車、導航等服務整合至「停車大聲公」APP，提供車位動態導航、路邊媒合停車、線上支付、電子票證暨信用卡停車優惠，擴大交通、小額支付與電子票證鏈結。

該系統在台北、台南均只有10個車位，但在高軟一口氣建置57個停車位，光是硬體費就超過600萬元，透過停車柱智慧感應，可顯示停車車牌、計算停車時間，當場只提供一卡通繳費，已預留讀卡機空間評估納入悠遊卡、iCash、Happy Cash等電子票證，民眾也可選擇到超商機器繳費。

共建置57個停車位

特別的是，該智慧停車系統透過螢幕感應，可辨識出身心障礙、公務、重機、軍警等車輛，一旦發現有非法占用身心障礙或貨車專用格，將進行告發開單，通通逃不過系統「鷹眼」。雖然未來將以智慧系統取代人工收費，但仍會派1員巡場，避免機器遭惡意破壞。

(中國時報)