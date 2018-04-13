藍議員初選 士林北投最激烈

來勢洶洶的顏群晃因為是警察出身，日前新北市長參選人侯友宜還特地跨區到北投市場陪同掃街，拉抬顏選情，顏群晃14日下午2時在石牌振華公園也將舉辦音樂會與民同樂，拉近民眾距離。（張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

國民黨台北市議員第二梯次12日完成登記，新人參選爆炸的士林北投和大安文山，分別形成5搶2和5搶4局面；至於民調時間，目前僅中正萬華確定5月10日至12日，內湖南港、松山信義同額競選不辦初選，其他選區則將在4月27日前決定。

第二梯次包括士林北投、中山大同和大安文山，中山大同提名4席，因現任議員林亭君棄選，由她的服務處法律顧問連堂凱出征，此外，還有前北市社會局長王浩和新人盧威加入戰局，扣除不必初選的現任議員陳炳甫和葉林傳，形成3搶2局面。

原先藍營票倉的大安文山選情最為激烈，日前黨中央決定由原規畫提名7席增加1席，扣除現任4席，總統府前副祕書長羅智強、黨發言人鍾沛君、已故議員李新之子李柏毅、現任議員厲耿桂芳姪女耿葳和中常委王致雅，形成5搶4局面。

士林北投預計提名4席，現任議員有汪志冰、陳重文，由於議長吳碧珠不再競選連任，空出一席讓新人領表踴躍，最後有顏群晃、許立丕、張斯綱、林杏兒和黃子哲等5名新人登記，成為所有選區當中最激烈的5搶2。

來勢洶洶的顏群晃因為是警察出身，日前新北市長參選人侯友宜還特地跨區到北投市場陪同掃街，拉抬顏選情，顏群晃14日下午2時在石牌振華公園也將舉辦音樂會與民同樂，拉近民眾距離。

(中國時報)

智慧停車系統 進駐高軟園區 新聞透視－違法卻想享合法權利

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。