藍議員初選 士林北投最激烈

2018年04月13日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市議員第二梯次12日完成登記，新人參選爆炸的士林北投和大安文山，分別形成5搶2和5搶4局面；至於民調時間，目前僅中正萬華確定5月10日至12日，內湖南港、松山信義同額競選不辦初選，其他選區則將在4月27日前決定。

第二梯次包括士林北投、中山大同和大安文山，中山大同提名4席，因現任議員林亭君棄選，由她的服務處法律顧問連堂凱出征，此外，還有前北市社會局長王浩和新人盧威加入戰局，扣除不必初選的現任議員陳炳甫和葉林傳，形成3搶2局面。

原先藍營票倉的大安文山選情最為激烈，日前黨中央決定由原規畫提名7席增加1席，扣除現任4席，總統府前副祕書長羅智強、黨發言人鍾沛君、已故議員李新之子李柏毅、現任議員厲耿桂芳姪女耿葳和中常委王致雅，形成5搶4局面。

士林北投預計提名4席，現任議員有汪志冰、陳重文，由於議長吳碧珠不再競選連任，空出一席讓新人領表踴躍，最後有顏群晃、許立丕、張斯綱、林杏兒和黃子哲等5名新人登記，成為所有選區當中最激烈的5搶2。

來勢洶洶的顏群晃因為是警察出身，日前新北市長參選人侯友宜還特地跨區到北投市場陪同掃街，拉抬顏選情，顏群晃14日下午2時在石牌振華公園也將舉辦音樂會與民同樂，拉近民眾距離。

(中國時報)