新聞透視－違法卻想享合法權利

2018年04月13日 04:11 中國時報 葉德正

塭仔圳違章工廠要求政府重視他們權益，但這些工廠過去就是利用漏洞以低價承租鐵皮違章工廠，不僅長期沒繳稅，消防設備更是令人擔憂，近來塭仔圳公安火警屢見不鮮，重畫腳步不得不加快，若再拖下去，屆時發生公安事件造成生命財產損失，是否又要來責怪市府瀆職？

新莊、泰山交界的塭仔圳重畫區，開發面積400多公頃，是當年為疏洪道預定地禁建的農業區，後來從一級放寬為二級，建築主體仍不能超過2層樓，不過隨著台灣經濟起飛，加上政府默許，這塊土地湧入大量大型鐵皮違章，數量高達6000之譜，雜亂無章，堪稱都市毒瘤。

不可否認，這些工廠創造了早期經濟奇蹟，但他們以極低價格承租土地廠房，數十年下來，早已習慣不用繳稅、不用負責態度，也難怪市府提出合法安置地點，因租金動輒是現在的兩三倍，這些廠商自然不願意搬遷，也讓開發案因抗爭持續延宕。

業者既非土地所有權人，也沒建物產權，更拿不出是根據哪條法律與規定，要求政府補助，當然沒有權利對開發案指指點點。

塭仔圳公安事件頻傳，重畫開發刻不容緩，若政府繼續默許，豈不是鼓勵大家多多承租違章工廠，既可逃漏稅，被迫搬遷時還可享有安置、補償措施？且到時發生大規模公安意外，政府是否又要扛責？

(中國時報)