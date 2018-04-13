竹苗清查違規 巴望中央立專法

2018年04月13日 04:11 中國時報 陳慶居 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

全民瘋露營，光是新竹地區露營區就約300餘個，日前交通部觀光局公布違法營地、位在地質敏感區的露營區，新竹縣即有2處違法營地，以及81個露營區位在地質敏感區，新竹縣政府除了清查有違規狀況的業者，也將朝輔導業者申請休閒農場方向邁進。

新竹縣尖石鄉、五峰鄉山景誘人、空氣清新，不過日前在觀光局公布的地質敏感區名單中，尖石鄉有44處、五峰鄉有33處露營區位於地質敏感區。新竹縣政府回應，目前已和相關單位、新竹地檢署成立「山坡地查報取締小組」，清查在危險地帶如土石流潛勢區、特定水保區等地區開發狀況，可即時取締違規。

除此之外，新竹縣政府也表示，將輔導業者申請休閒農場，取得合法經營模式，不過也希望中央設立露營專法，讓地方政府執行有依據、業者也更清楚合法申請原則。

苗栗縣於2017年11月28日在縣務會議中討論通過「苗栗縣露營區管理要點」，作為縣內露營區輔導依據，並於同年12月13日函發各公所及列冊露營業者周知，在通過專案法令之前，會結合權責單位不定期稽查、輔導，避免發生安全疑慮事件。

苗栗縣政府文化觀光局表示，露營區訪查小組已於今年3月底完成303間露營區訪查，發現多數不合法露營區，係因土地容許使用法令上無法突破。縣府已透過區域治理平台合作提案建議，請中央設立專法納入管理，以維護遊客安全。

(中國時報)