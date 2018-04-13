透過檢測找問題 學習更有效率

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中國時報
／雲林報導

細節藏在魔鬼裡！斗六市雲林國小從國教院的英語能力檢測題目分析發現，該校學生英語能力遠超過全國均標，但對本國的節慶較外國的不熟，因此調整教學策略，上學期英語主題教學改為「Chinese New Year」（春節），外師與孩子們都上了一課！

雲林國小英語教學團隊這幾年設計社區英語村實境課程，讓學生到超商、五金行、早餐店也能開口講英語，曾在全縣英語學藝競賽曾拿下三冠王佳績。

教務主任朱繪文表示，去年英語學力檢測該校英語成績很好，但節慶活動的考題領先程度不如其他項目，孩子對Christmas（耶誕節）、Halloween（萬聖節）很熟悉，但對自己的節日反而不太熟，校方也有點驚訝。

朱繪文說，從測驗發現小朋友看不懂中國節慶的語彙，這在教學上真的會被忽略，上學期主題課程改做春節，邀請外師參與，他們也對中華文化有所了解。

他說，外師上耶誕節不太準備就能講得很精采，講「Chinese New Year」就很頭大，要篩選資料還要設計成兒童能懂的簡單版，但從他們口中說出的「Chinese New Year」，孩子們聽得津津有味。

雲林國小因這次經驗受益，擴大把英文融入美術課程，獲得教育部補助實施「沉浸式英語教學」，未來三年級美術課，美術老師將與本國英語老師共同備課。

(中國時報)

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