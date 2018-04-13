智慧化後…收費員要失業了

2018年04月13日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

智慧停車一旦技術成熟擴大服務，收費員恐首當其衝失去飯碗。高市計有400多名收費員，除保障底薪，外加工作獎金，工作得耐風吹日曬雨淋，但民眾搶著應徵，隨著智慧時代浪潮逼近，有朝一日路邊收費員勢必成為歷史名詞。

交通局停管中心指出，局內編制191位收費員，另委外業者有179位。內部還分為定期人員，為1年1聘，每年進行招考，去年來190人搶報名，僅錄取80名。

據悉，近年委外的收費員「薪」情不錯，以停車單蓋章格數為單位，每蓋1格章，可抽取2元，因此在計時區服務的收費員較為「勤勞」，但在計次區報酬則相對低落。

高市路邊汽車停車格有4萬9000格、黃色高費率有633格，交通局分析，停車率百分百區域集中在高雄火車站、新崛江、高醫十全、漢神巨蛋、三多等五大商圈。

不過，交通局發現某些地段停車效益不高，改委由民間停管業者，將熱點及虧損停車場合併接手管理，一進柵欄每分鐘都在賺錢，比派收費員巡場效益來得高，藉此活化停車場，但也漸漸取代收費員功能。

雖然智慧停車系統現為試辦階段，但交通局將評估後續效應，不排除擴大全市服務，未來人工收費恐成為過去式，如何收拾善後，避免步上高速公路收費員抗爭後塵，考驗當局者智慧。

(中國時報)