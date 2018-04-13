將軍村防空洞 將保存規畫體驗區

2018年04月13日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

正在進行的新竹市「將軍村開放圖書資訊園區」第1期工程，近日於原停車場位置整地時，從地下挖掘出1處疑似防空洞的混凝土掩體，市府初步推測可能為日據時期或戰後初期建置，將予以保存並規畫成為防空體驗場所。

文史工作者張德南與防空避難設施專家楊仁江現勘後表示，該掩體為混凝土構造，無鋼筋，主要部分為直線型，兩側出入口略轉彎整體呈S型，兩邊頂端及邊緣為紅磚。

內部主要空間高約188公分，淨寬約130公分，長530公分，約可容納10人，上方有早期的紅磚，中間拱形頂蓋有兩個直徑約18公分通風口，其邊緣有陶管，中間則以石頭塞住。通道1邊為入口斜坡道，可以滑行方式進入避難，另1邊為階梯應為出口，只是後期將最上層踏階立起做為阻隔。 文化局指出，此防空避難空間所在位置在原規畫為「將軍村開放圖書資訊園區」可食地景部分，發現此地下掩體後，將更改原設計，為將來園區的再利用提供更多元的想像，增添園區歷史風味。

目前將先請建築師套繪現況位置，並與規畫團隊研議思考如何將此地下掩體保存，融入可食地景，並朝防空體驗場所等方向規畫。

市府表示，823砲戰後興建的金城新村，曾經星光熠熠住過許多將軍，是台灣少數僅存2戰戰後初期將領生活的遺跡，故有將軍村美稱，市府為保留特有美式宿舍環境及眷舍歷史文化，於2015年公告登錄為歷史建築，並修復打造為「將軍村開放圖書資訊園區」，第1期工程先修繕其中3棟房舍，將轉變為生活里院、慢食學院及修復圖書館，戶外空間則規畫為結合小農市集、可食地景的大地圖書館。

(中國時報)