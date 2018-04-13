採購員改行修手機 月薪40Ｋ

33歲林科廷昔任職傳統產業採購人員，參加「智慧型手機平板裝置維修」職訓後，開工作室接案，薪水看俏。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

33歲林科廷昔任職傳統產業採購人員，參加「智慧型手機平板裝置維修」職訓後，開工作室接案，薪水看俏；勞動力發展署雲嘉南分署副分署長劉邦棟指出，人手一機年代，手機維修市場潛力大，技術純熟者月薪上看40K不成問題。

「換跑道找到自我價值，真好！」高中時期就喜歡動手DIY拆解家電用品的林科廷，大學畢業後擔任採購人員，就業多年發現薪水沒有成長空間，毅然決定轉職創業，投入手機維修職訓課程，學習手機基礎維修、電子元件焊接、貼膜與拆屏等技術，重拾學生時期修東西的樂趣。

林科廷說，做這行不僅手要巧，還要隨時吸收新機資訊，最重要的是要有耐心，儘管非本科系出身，但他強調，這不構成障礙，「只要肯學，結果就會不一樣。」

他也慶幸，還好當初做了轉職決定，創業初期接案量雖不大，但工作開心、自在，比較重要，也因為林科廷服務好，逐漸奠定口碑，不少客人口耳相傳，指名找他維修。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託德鍵企業辦理「智慧型手機平板裝置維修」職訓班，日前，學員利用手機健檢維修、貼膜等方式讓民眾自由樂捐，公益募得款項10萬元，12日由雲嘉南分署副分署長劉邦棟代表學員將款項捐贈給南台南家扶。

劉邦棟表示，學員在經過300小時訓練後，藉由舉辦多場手機健檢及貼膜活動，除了展現學習成果，也協助公益募款，頗獲好評，值得一提的是，結訓的學員已近8成順利謀職。他說，人手一機時代，手機維修市場潛力大，鼓勵年輕人投入，起薪約25至28K，待累積一定經驗，月薪上看40K不成問題。

(中國時報)

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