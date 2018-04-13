飯店攜手社區 推12套生態遊程

2018年04月13日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

近期墾丁負評不斷，加劇「觀光慘業」惡化，隱身墾丁國家森林遊樂區的華泰瑞苑墾丁賓館，為振興地方觀光，特與龍水、社頂等社區合作推出12款生態旅遊套裝行程，不僅強調「全包式絕不額外加價」，更誓言要讓遊客看見恆春半島的在地之美。

華泰瑞苑指出，墾丁賓館早已結合當地生態工作室、社區推生態行程，但長期以來都是零散的合作，近期見時機成熟、又逢墾丁負評不斷，便決定整合資源一舉推出12款生態旅遊套裝行程，讓遊客愜意體驗恆春半島多樣又獨特的精采風情。

華泰瑞苑此次與社頂部落及龍水、港口等社區合作，行程從社頂部落毛柿林尋幽、龍水社區田埂摸蛤仔、做紅龜粿，到後壁湖、日夜間生態探索，再到與國寶級梅花鹿近距離互動等，都是生態旅遊中最夯的體驗活動，也是社區發展的重點項目。

龍水社區生態解說組長林秋月說，在社區帶導覽當解說員是賺不了錢的，稱大家為志工還比較貼切點，但大家仍是努力做到最好，因為最大的收益並不歸個人而是公益金，近年隨著遊客的增加，公益金也增加不少，這對社區共有的活動支出如關懷據點等，都有莫大的挹注。

她說，社區推行生態旅遊至今10年，仍一直在探索自己的價值及特色，不斷問自己「為何遊客非要到龍水不可」，藉此激勵自己做出更好的呈現。

(中國時報)