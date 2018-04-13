機捷綠線機電標商 義大利出局

2018年04月13日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園捷運綠線機電標工程，由於投標廠商Ansaldo資料不齊，桃園市政府請示公共工程委員會回函出爐，市長鄭文燦12日表示，未來將只有Siemens、中華工程、韓國現代Rotem團隊可繼續參與投標，除非評審的分數低於75分才會流標，否則將由該團隊得標。

這次捷運綠線機電標工程，第一次是無人投標，第二次有義大利Ansaldo及西門子團隊參與投標，市府進行資格標審查時，發現Ansaldo在投標廠商聲明書第1到14項都未勾選，全案暫停審理，在捷運工程局成立後，於9日發文給公共工程委員會，市府11日收到回函。

鄭文燦說明，根據工程會函覆內容，Ansaldo在投標廠商聲明書第1到14項都未勾選，不得作為決標對象。而西門子團隊成員包括中華工程、Rotem皆符合資格，並非屬於拒絕往來廠商。最後則是共同投標成員，如有成員因重大事故無法參與投標，可更換成員繼續參與投標，以確保履約的連帶責任。

他強調，市府將依照工程會解釋及採購法程序進行評，整體作業自1月30日至今共2個月又12天，且其中包含農曆過年假期，因此捷運綠線並無延宕半年之說。

捷運工程局長陳文德表示，捷運綠線為桃園市第一條自辦捷運線，任何招標程序以最嚴謹且符合採購法規定下辦理，將遵循工程委員會的解釋及意見，繼續完成審標及後續評選作業，力求盡快完成捷運綠線機電標發包作業。

(中國時報)