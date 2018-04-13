VoiceTube助南市企業學英語

2018年04月13日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

擁260萬會員數、台灣最大英語學習平台VoiceTube首度與政府合作推廣英語學習，將免費贊助2000位台南市企業員工1年英語學習，營運長蔡豐任說，經濟需要大家打拚走向國際，「英語學好一起打世界盃。」

「台灣不缺英語學習資源，缺的是動機！」VoiceTube營運長蔡豐任說，學習英語的資源很多，該英語學習平台建置於2013年，創設動機就是奠基於想把英文學好而設計，他說，自己練英文是看電影時遮住字幕，深諳一般人不喜歡背單字，該平台提供6萬部電影，「用興趣學英語」。

該平台2016年曾被Facebook評比為年度最佳APP，今年準備進軍日本，目前與多所大學、高中、企業合作推廣英語，政府部門是第一次合作。蔡豐任說，因看到台南市政府推廣英語的用心，首度贊助提供台南在地企業2000個名額，市值達600萬元。

台南市政府第二官方語言辦公室副主任田玲瑚表示，台南中小企業為數眾多，靠的是接國外訂單生意，行政院長賴清德擔任市長就指示積極協助台南在地企業強化員工英語力，提升國際競爭力，這次方案希望公司提供獎勵誘因，促進員工自發學習。

除力推學英語，市府團隊3年來協助中小企業設置英文網站、型錄，以主動建置英文網站為例，即有公司接到馬來西亞、新加坡主動聯繫下單，業者洪秀如現身說法，「政府幫忙製作英文網頁，讓公司被國際廠商看見，英文真的好重要。」

(中國時報)