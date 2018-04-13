兒童遊戲場所 9成不合格

北市議員王欣儀發現全市有超過9成兒童遊戲場設施不符規範，南港親子館遊具甚至已屆使用年限。（張立勳翻攝）

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中國時報
／台北報導

台北市議員王欣儀踢爆，全市445處兒童遊戲場所，竟有高達9成2不符安全管理規定，其中，社會局主管的5間附設兒童遊戲場的親子館，更只有1間符合規範，她痛批柯市府罔顧兒童安全。市府祕書長張哲揚回應，將在一個月內清查、盤整所有遊戲場所，並擬定改善計畫。

衛福部去年1月底修正施行「兒童遊戲場設施安全管理規範」，明訂設置兒童遊戲場設施的各場所，須依規範向各主管機關提出報備，隨時維護遊樂設施安全。

王欣儀調閱申報檢查清冊，發現社會局、教育局、衛生局和商業處掌管445處兒童遊戲場所，其中39間民間遊樂場有34間取得檢驗認證，剩下406家兒童遊戲場僅有公辦民營的北投親子館符合規定，也就是在管理規範上路1年多來，仍有高達9成2遊戲場所隱藏危險。

她進一步指出，5間有遊戲場的親子館只有北投館過關，中山親子館攀岩牆容易形成場館死角，管理巡視不易，已經拆除，但尚未規畫新設施，大同和南港親子館則因受限場館空間無法改善，遊具又屆使用年限。

王欣儀痛批柯市府罔顧兒童安全，應看看民間再想想自己，民間遊樂場多數都通過檢驗，結果市府管理的遊戲場還有一大堆有問題，令家長相當擔心，她要求市府應整合資訊公開在市府網站，比照食品標章方式，推出「兒童遊戲場安全標章」。

對此，社會局長許立民說，中山親子館攀岩牆空間3個月內做新規畫，大同和南港親子館遊具會在今年內汰換；張哲揚也指出，要求社會局清查、盤整全市遊戲場，一個月內擬定改善計畫。

(中國時報)

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