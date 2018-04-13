民進黨中壢區議員民調 彭俊豪拔頭籌

民進黨桃園市議員民調結果，現任市議員彭俊豪拿下第一。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

民進黨12日公布桃園市議員第7選區民調結果，應提5席，含1名婦女保障名額，以彭俊豪0.2443排名第一，其次為張曉昀0.1846，第三為黃傅淑香0.1729，第四為徐景文0.1700，第五為張昌章；吳正吉及周秀玲未過關。

彭俊豪是前省議員、立委、省諮議長、現任桃園果菜市場董事長彭添富之子，地方人脈不在話下，加上他年輕形象，吸引許多支持者，能拿下第一高票，並不讓人意外。

新人當中表現亮眼的是張曉昀，張曉昀打出「中壢大姊姊」的文宣，並以清新、亮眼外表，獲得民眾支持；而黃傅淑香是現任議員，深根基層，以0.1729拿下第三名。

前縣議員徐景文民調0.1700，上次他參加中壢區立委選舉，代表民進黨挑戰現任立委陳學聖，雖以385票小輸，但在藍大於綠的中壢區，堪稱打了場漂亮的選仗，這次捲土重來參選市議員，實力堅強。

曾任中壢市民代表張昌章，票源與無盟議員張運炳衝突，雖然初選過關，未來恐怕還有一場硬戰要打。

市黨部表示，中壢區提名5席當中，有1席婦女保障名額，但2名女性參選人，黃傅淑香、張曉昀表現亮眼擠進前5名，不需要婦女保障名額就獲提名。

至於落選的吳正吉為前縣議員羅文欽助理、前市府祕書，但服務區域在平鎮區，跨區參選知名度難免會受到影響，周秀玲為中壢市前代表會副主席劉威德妻子，也是民進黨全國黨代表，知名度稍嫌不足也影響初選民調。

(中國時報)

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