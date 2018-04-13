拾荒嬤吃佛心餃子 媳婦忙解釋

2018年04月13日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄95歲拾荒嬤吃「佛心餃子」遭揭悲慘身世，但阿嬤媳婦12日喊冤直說，經濟沒問題不需幫助，外界過度關注已成困擾，未來阿嬤再也不吃餃子了。福田水餃遭疑炒新聞，創辦人李杰無奈說「媒體不是我找的」，但透露今年計畫到台東開分店，幫助更多弱勢族群。

日前左營「福田水餃」在臉書粉絲團PO文指稱，有名高齡90多歲拾荒阿嬤幾乎每周三到店內吃餃子，原本1顆餃子1元，但因身心障礙者、清寒家庭及65歲以上老年人可享水餃半價優惠，阿嬤點了10顆水餃，只花5元就吃到飽。

消息曝光後，網友紛紛送暖，表示願意救濟阿嬤捐愛心餐，或提供其他幫助，更有人肉搜追出阿嬤悲慘故事，爆料阿嬤丈夫與4名子女老早逝世，阿嬤靠拾荒含辛茹苦帶大兩個孫子。

不過，高市社會局副局長葉玉如表示，前天登門拜訪阿嬤家，發現阿嬤並未具有中低收入戶等福利身分，僅領取每月3000多元老人津貼，及每年5000元重陽金。

葉玉如說，阿嬤目前與媳婦及2個30出頭孫子一家四口同住，媳孫收入雖不高，但皆有固定工作，房子也是自有，非寄人籬下。阿嬤媳婦說，阿嬤並非經濟因素才上街頭拾荒，純粹想活動筋骨，她感謝各界關心，但真的不需要社會幫助，只求阿嬤身體健康，為避免困擾阿嬤日後再也不去吃水餃了。

(中國時報)