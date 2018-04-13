血汗社工22K 市府帶頭給低薪

2018年04月13日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

家暴、兒虐和性侵等問題嚴重，第一線社工人員經常爆肝工作，台北市議員許淑華指出，北市社工每人平均每天負責7案，工時超過10小時，社會局將社工業務外包給府外社福團體，合約卻訂出「薪資下限」，導致不少社工只能拿到22K，她不滿市府帶頭給低薪，剝削血汗社工，要求盡快檢討薪資。

許淑華12日在議會民政部門質詢指出，北市共有2407名社工員，公部門占884名，民間機構有1523名。去年北市社工服務案件高達100萬件次，每名社工每天平均負責7案，第一線危險通報社工每日服務近9件，負擔非常沉重，爆肝程度排名六都第3。

她進一步說，市府內社工平均月薪是3.8萬到5萬元，委外社福機構只有2.8萬到4.5萬元。根據市府委外標案計畫規定，個案管理員可拿到4.5萬元薪資，臨時人員時薪則有169元；不過實際查閱市府與機構的標案合約，卻寫著月薪人員不低於2萬2639元，時薪人員不低於140元，導致不少機構只給最低薪。

她質疑，社會局編列委外社工每人4.5萬薪資，社福機構卻只給2.2萬，相差的薪資跑去哪？社工爆肝超時，回家要寫報告，還得在深夜訪視，卻只能領22K，血汗到自己都需要心理輔導，實在很辛苦。她要求市府提高薪資低標，也應了解社福團體運作狀況，給予合理的經費。

北市社會局長許立明解釋，委外標案會以社工平均薪資乘以人數，編列「專業服務費」統包出去，機構再依社工資歷去調配薪資。現在問題出在薪資下限過低，這部分會積極處理，承諾1個月內邀集社福團體溝通，提高薪資樓地板；市府祕書長張哲揚則說，今年發包案件時，就會在新合約裡規範清楚。

(中國時報)