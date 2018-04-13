綠電生態雙贏 成大找解方

綠能發展與環保衝突是國際當前重要課題，成大日前舉辦「2018海岸環境規畫參與式工作坊」，邀美國柏克萊等校教授探討綠能發展、環境衝突、地方發展等議題，探尋解決之道。（王筱雯提供）

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中國時報
／台南報導

太陽光電是國家再生能源重要政策，政府有意利用廢棄曬鹽灘發展太陽光電，引來環團質疑綠能發展與環保必釀衝突，成功大學水利及海洋工程學系副教授王筱雯援引國際經驗，在最低衝突選址架構下，提出試辦場域可能規畫，落實兼顧綠電與生態雙贏，同時，在土地所有人如台糖支持下，期待展現具體成果。

成大副教授王筱雯日前邀集美國柏克萊大學景觀建築與環境規畫學系Randolph Hester及Marcia McNally教授、美國奧勒岡大學景觀設計系Yekang Ko教授展開跨國合作，以台灣西南沿海場域為對象，舉辦「海岸環境規畫參與式工作坊」，探討綠能發展、環境衝突、地方發展議題，希望找到追求永續能源如何降低或避免衝擊生態的解決之道。

王筱雯過去5、6年來投入西南沿海溼地研究，她說，一般提到溼地就聯想到保育，其實溼地本身也有如防洪的系統服務功能，卻常被忽略，因此，未被納入中央所畫定的國家重要溼地範圍，不代表不重要，這也是研究方向，希望從多目標、多準則考量下，為發展再生能源做最佳取捨。

這樣的心得恰與美國多所合作夥伴大學不謀而合。王筱雯說，即便美國土地遼闊，開發再生能源之際，也遭遇不可逆的生態衝擊，如加州沙漠地區正上演太陽能開發衝擊陸龜生態，當地也在尋思解決辦法，她透過邀請美國多位教授來台，集思廣益，企圖找到解方。

王筱雯強調，過去討論這個議題常被誤解不支持再生能源政策，但正因清楚再生能源勢不可擋，更該站在實務面提出最低衝突選址的方向，讓政府了解，尋覓合宜的地點建置太陽光電可行，也才無害於環境、生態。

她舉嘉義正施作一處80公頃太陽光電為例，當地是黑面琵鷺棲地，「能不能找到其他更適合的80公頃？」她說，未來希望透過台南試辦計畫，提供中央制訂政策之用，選址也能兼顧環境、社會、經濟考量。

(中國時報)

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