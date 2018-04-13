台東縣府表揚最會做人局處

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中國時報
／台東報導

多子多孫多福氣，台東縣政府　為鼓勵生育，12日在縣務會議中，獎勵任內8年縣府生育比率績優單位，由縣府帶頭，鼓勵生育！共頒發「生意盎然」、「人丁興旺」、「增產報國」以及「最會做人」等4個獎項給11個獲獎局處，其中由教育處榮獲生育比率最高的「最會做人獎」。

台東縣政府12日的縣務會議，來了多位小娃娃，小朋友的天真萌樣成了全場焦點，黃健庭上任8年以來，縣府裡員工已經陸續誕生了280多位新生兒，12日下午的縣務會議中縣府邀請了部分員工帶著他們家裡的寶貝一起來參加，縣長及夫人還贈送寶貝們小禮物，黃健庭勉勵在場的年輕主管，繼續加油，增產報國，「生！就對了」。

黃健庭表示，台東少子化問題相當嚴重，許多年輕夫妻或許因為經濟問題都不生小孩，為了鼓勵生育，台東縣政府已宣布提高生育補助金，第1胎從每人5000元調高到1萬元，第2胎以上或雙胞胎，每人補助1萬5000元，回溯至今年元月實施、試辦期2年，希望能增加生育率及讓人口回流。

台東縣政府統計，2月分的新生兒人口，首度下降到2位數，只有94人，全縣總人口數，從7年前的22萬8千多人，也滑落到今年21萬9千多人，下降將近1萬人，縣府已經感受到少子化危機，影響到整個社會結構的運作。

(中國時報)

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