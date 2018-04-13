三重運動場跑道 媲美世大運

三重綜合運動場日前進行PU跑道翻新工程停用半年，12日終於重新啟用。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

三重綜合運動場日前進行PU跑道翻新工程停用半年，12日終於重新啟用，原有的暗紅色PU跑道換成鮮明的海藍色，與世大運田徑場相同，彈性、吸震效果極佳，已申辦中華民國田徑協會跑道認證，可望成為新北市第3座擁有國際標準跑道的運動場。

斥資2000萬 造福民眾

三重綜合運動場過去因長達11年未整修，PU跑道因排水不良造成隆起，隨處可見修補後留下的補釘痕跡，去年10月新北市府斥資2000萬元進場施工，翻新PU跑道並施做周邊監視器系統、場內快速給水閥等工程，本月12日上午在市長朱立倫主持下重新啟用。

朱立倫表示，三重綜合運動場每天清晨4時就有民眾運動，單日使用人次高達3000人，但原有跑道已硬化破損，市府花2000萬元讓新的跑道符合國際級、世大運水準，讓市民有更好的休閒空間。

吸震效果佳 跑者按讚

三重綜合運動場目前已申辦中華民國田徑協會跑道認證，可望繼新北市板橋第一運動場及新莊田徑場之後，成為新北市第3座擁有國際標準跑道的運動場，培育更多優秀田徑選手。

附近民眾說，施工期間只能到運動場外圍的人行道跑步，硬質地板加上路面凹凸不平，跑起來很不舒服，新跑道完工後跑起來彈性好、抓地力強，「感覺可以跑更快」。

熱愛運動的市議員李余典昨天也換上2018萬金石馬拉松跑衣到場試跑，他說，自家就住在三重綜合運動場旁的大樓，半年來每天從自家窗戶看著跑道施工，卻是看得到跑不到，完工後的新跑道彈性很好，令人滿意。

(中國時報)

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