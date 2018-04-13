垃圾勿入 西坡埤塘空地活化

2018年04月13日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府為解決東門溪上游大湳及大樹林淹水情形，斥資3000萬元將八德區西坡埤塘轉型為具有滯洪池功能的「西坡埤塘生態公園」，去年8月啟用後，卻發現有民眾將大量垃圾傾倒在公園空地，為此市府規畫在園區內設立綠美化設施及管理中心，守護公園生態，並加蓋天幕廣場，讓公園功能更多元。

屢被偷倒廢棄物 設法改善

桃園市政府水務局與石門農田水利會合作，斥資3000萬元將西坡埤塘打造成兼具景觀及防災用滯洪池功能，水域面積5公頃、陸地面積1.2公頃，蓄水量可達8萬8000立方公尺的「西坡埤塘生態公園」，並在去年8月22日完工啟用。

水務局表示，西坡埤塘公園啟用半年多來卻發現有民眾會將大量垃圾、廢棄物傾倒在埤塘空地，造成清潔隊須加派人力清理，不但醜化環境、也增加公園維護成本。

而園區內隸屬水利會的同福段420號土地，多年來被私人廟宇違規占用，經過官司訴訟後在日前拆除，水務局預計再投入1300萬元，在該土地上設置綠美化設施及管理中心，並於和義二街入口處設置天幕廣場，讓西坡埤塘生態公園功能更多元。

大湳滯洪池徵收 今年展開

桃園市長鄭文燦表示，市府規畫今年展開大湳滯洪池土地徵收案，將大湳滯洪池發展成大型埤塘公園，水務局也將再投入13億經費辦理大湳滯洪池工程，完工後預估可減少東門溪支流西坡渠及大灣溝20CMS（每秒立方公尺）以上洪峰量，可串聯西埤、大湳滯洪池及上游大湳圳路生態廊道，配合西坡埤塘生態公園設施加值，形成「防洪」、「景觀」、「教育」的多功能水環境樂活圈。

(中國時報)