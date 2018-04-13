高鐵特區住宅用地 首度標出

2018年04月13日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化田中高鐵特定區連年招商，至今標售不到2成，彰化縣政府使出細割住宅區土地，吸引一般民眾也能造屋築夢，一舉奏效，首度突破住宅土地標售掛零，不僅標出8筆住宅用地，其中5筆8米面寬更炙手可熱，吸引19人搶標，全部售出，共進帳1億8563萬元。

細割住宅區用地奏效

彰化高鐵特區開闢後，經濟不景氣買氣低迷，超過8成土地等待進駐，當年土地徵收向銀行借貸70億元；縣府背負沉重債務，每年還得繳納5000多萬元利息。

去年縣府先釋出利多，提高容積率、建蔽率，但仍只標出零星產專用地，尚有54.56公頃等待入主，今年嘗試使出細割住宅區用地，1筆最小只有61坪，讓不是建商的個體戶也能投資。

今年首波標售作業共50筆土地，包括住宅區38筆、旅館區3筆、轉運專用區5筆、第二種產業專用區3筆、第一種產業專用區1筆；每坪價格從住宅區8萬4000元到旅館區12萬元。

下半年有更多小坪數

首日開標果真突破「等無人」的低迷，細割住宅區土地策略奏效，標出土地全集中住宅區，最小坪數61坪、最大坪數912坪，其中5筆8米面寬更吸引19人競標，得標人超開心當場互相道賀。

地政處土地開發科長劉志宏指出，上半年標案第2次在5月16日開標，尚有5筆6米面寬的小坪數，最大坪數是2366坪。整個高鐵特區的住宅區尚有26.25公頃，下半年度的標案作業將研擬朝向細割出更多小坪數住宅用地，締造帶動繁榮的效應。

(中國時報)