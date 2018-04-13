1班載3人 電動巴士挨批效益差

2018年04月13日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣政府今年計畫補助市區電動巴士客運業者1900多萬元，營運虧損補貼案送到縣議會臨時會，12日引發多位議員關切，指電動巴士平均一班載客量才3人次，政府1年還要花千萬補助業者，投資成本效益太低，更質疑縣府行銷不力，才導致載客率太差，縣府建設處長林永福強調會通盤檢討，不排除優先把路線重疊的布袋線重新整併。

行銷不力靠補助硬撐

昨臨時會聯審會上，建設處提出電動巴士市區路線「西濱快捷線」與「高鐵嘉義站─鹽水」營運虧損補貼案，引發議員林秀琴、林沐惠、戴光宗和林緗亭等人關心與討論，林秀琴直指1900萬元不是小數目，且電動巴士使用率低，如未廣為宣傳，要靠補助撐起營運「不適合」。

不排除整併重疊路線

林永福指電動巴士2017年2月才上路，兩路線一天各跑18班次，平均每班搭乘人次3人，雖剛起步，但載客量已算穩定成長中，基於各縣市都在推動綠能環保政策，加上兩路線的運輸功能不同，現階段會從路線調配加以檢討，其中「西濱快捷線」與嘉義縣公車處的公車重疊，如兩者能整併成一條，由電動巴士業者主跑，有助減少縣公車每年近千萬元的虧損。

而林沐惠除強調鹽水線不能廢，也要求縣府在推廣時應特別加註鹽水到嘉義長庚醫院，方便就醫民眾搭乘，戴光宗則建議納入醫療專車功能，把純接駁的公車效能極大化，詹琬蓁建議縣府除加強宣導，也可以把電動公車接駁納入社區活動，增加民眾對電動巴士的熟悉度。

(中國時報)