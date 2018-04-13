長照薪資新制 仍待溝通磨合

2018年04月13日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

長照2.0上路後，照服員薪資從「論時計酬」改為「論件計酬」，新制從今年元月實施，但有雇主為方便排班，刻意規定各項目完成時間，以洗澡為例，訂下20分鐘標準，照服員抱怨「洗得很匆忙」，造成服務與被服務者怨聲載道，屏東縣長照中心坦言，仍待溝通磨合。

各服務項目 有公定價

屏東縣長期照護管理中心主任林秀芳指出，衛福部為提高照服員薪資、以吸引更多人力投入，透過改變薪資給付方式，簡單來說，舊制以時間為服務計算單位，新制以服務內容計算，並從總額抵扣。

以失能最高等級為例，每月額度36180元，各個服務項目都有公定價，包括沐浴、餐食等，衛福部的如意算盤是，「套餐」服務符合被照顧者需求，大多數照服員薪水也能提升。

時間內完成 少了溫度

但實施發現，案家因收費模式改變、抱怨服務樣樣都要錢，林秀芳不諱言，近來接獲投訴多與項目設定完成時間有關；有雇主為便於排班，明訂每個項目完成時間，少數照服員為求在時間內完成，服務少了溫度，造成照服員爆料、民眾抱怨的雙輸局面。

第一線擔任照服員的翁孔雀說，長照新制上路後長輩確實常抱怨，剪個指甲、煮個飯，樣樣都要額外收費，此刻從業人員態度就很重要，只要妳的服務周到，獲得對方信任，其實家屬都在秤，這錢付得值不值得。

林秀芳強調，溝通是解決問題最好的管道，第一線照服員必須視個案程度評估，若未能在時間內完成可以即時回報，雇主會視情況調整人力，也許是照服員太過「古意」，誤解雇主用意，這部分公部門及勞資雙方都還必須進一步磨合。

(中國時報)