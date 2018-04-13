佛經響起回撥電話 找到路倒男

2018年04月13日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市消防局12日凌晨接獲台南消防局轉報，指一名江姓男子在八掌溪堤岸附近傳訊給友人後失聯，但搜救人員找了1小時都沒找到人，直到呂姓消防員在收隊後，聽著佛經時突然心生念頭，再度回撥給江男，沒想到接電話竟是一名女性，才得知江男路倒，被開車行經的女子發現，冥冥中似乎自有安排，讓意識不清的江男最後幸運獲救。

據台南市消防局轉報，30歲江姓男子接近凌晨時傳訊息給台南友人，表示心情鬱悶，已經服藥，目前正在河邊散心解悶，但友人事後再聯絡他已找不到人，擔心男子出意外，趕緊報案求助，嘉市消防局獲報後，從手機基地台位置，查出男子發話位置在吳鳳南路附近，但回撥30多通電話給江男都無人接聽。

帶隊官第2分隊小隊長侯閔評研判狀況後，將搜救人員分成2組，以吳鳳南路為界，沿八掌溪堤岸分兩頭搜尋，並同步請警察局以電信查址，追江男地址，最後查出江男設籍嘉義縣中埔鄉，但受委託的嘉縣消防局人員前往查看，該住處大門深鎖，無人回應，加上嘉市搜救人員在八掌溪來回搜尋約1小時，都沒找到人，決定告知台南友人搜救暫告一段落，如有後續將再派人前往。

就在搜救任務結束收隊同時，指揮科同仁呂哲州依平常習慣播放佛經音樂繼續上班執勤，就在佛號音樂響起不久，呂哲州忽然心生念頭，決定再試一次，回撥電話給江男，電話另一頭卻是一名女子回話，女子表示她剛好開車經過湖子內路，在焚化爐前發現1輛機車倒在路旁，一名男子躺在一旁，恰巧地上手機響起，她馬上接起來，沒想到竟因此救了男子一命，讓消防人員都驚呼神奇。

(中國時報)