塞車讓遊客減少 觀旅局長挨轟

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中國時報
／桃園報導

2年前手機APP「Mo PTT」做出「台灣最難玩的縣市」票選，桃園市以8881票、34％得票率拿下冠軍，市議員劉勝全、黃敬平等人指出，桃園4大景點小烏來風景特定區、石門水庫風景區、兩蔣園區及虎頭山風景特定區人數全下降，觀旅局長楊勝評卻以「台7線塞車」人進不來解，遭議員輪番炮轟，甚至觀旅局新增粉絲頁《桃園自在遊》卻乏人問津。

劉勝全說，《桃園自在遊》按讚數僅8人，遠遠不及議長邱奕勝發個「早安」就能獲3000讚，「專頁已辦過送iPad、手機的摸彩，而按讚數卻僅有個位數，質疑觀旅局行銷不力」。

魯明哲議員表示，「即使是贊助的，萬一有毒不如不要」，其中歡迎情人節來桃園旅遊的發文僅4人按讚；前天上線的人氣投票都沒在宣傳，至今僅12人按讚，市府已經有幾十萬人的line，「都沒有溝通嗎？」

根據行政院主計總處的統計資料，2015到2017年為止，6都主要觀光遊憩區的的旅遊人次統計，桃園市年年墊底，單就2017年的數據來看，最多人造訪的是新北市，4400萬人次、台北市4200萬人次、台中市4200餘萬人次、台南市2300萬人次、高雄市3100餘萬人次，桃園市僅有877萬1276人次。

劉勝全說，遊客減少的景點中，相較去年2月資料，石門水庫減少4萬8622人次，慈湖也減2萬3748人次；黃敬平表示，觀光旅遊局肩負觀光推廣、行銷等重任，旅客不來，或不願意久留，要負很大的責任，2014至2016年間旅宿旅宿人次就掉了20萬。

觀旅局表示，復興大溪陸續增加景點，希望能重振觀光，但議員希望市府不要再以景點塞車來覺得遊客人次很多，數字資料會說話，應更增加景點新建設，添上景點新活力。

(中國時報)

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