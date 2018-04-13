光華國中7人上實中 竹竹苗10連霸

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中國時報
／竹市報導

新竹市光華國中長期扎根學生數理資優與科學教育有成，近日實驗中學科學班甄選入學放榜，在25個錄取名額中，光華國中計有王彥傑、陳謙毅、曾軍愷、鄭詠駿、章竣雲、陳昱佑與歐羿辰7名學生錄取，連續10年成為竹竹苗區錄取最多學生的學校。

教育處長李芳齡表示，光華國中多年來積極推展科學教育，數理資優班更是竹市數理資優生的首選，實驗中學科學班是採全國甄選方式，光華國中在僅有25個招生名額中囊括7個名額，實屬不易。

而新竹市府為建置優質的科學教育環境，陸續辦理國中小學奧林匹亞競賽、專題式科展及創客博覽會，並挹注近9000萬經費，建置完善數位學習環境。

另外，兒童探索館更獲得前瞻基礎建設計畫與聯發科教育基金會全力支持，共將投入1億以上的經費，建置兒童圖書館、科普體驗館、兒童科普教室等設施，打造兒童科普教育基地，希望透過高品質學習環境，培育更多優秀的學子。

學生王彥傑表示，自己從小對於數理科學具有濃厚的興趣，從小學開始即時常參與科學營隊與程式設計課程，在數理資優班深刻體會學海無涯的道理，透過廣泛的閱讀，以及教師蕭慶利、林君翰、簡志祥與葉織羚的辛勤指導下，按部就班地累積科學知識與技能，進而順利錄取實中科學班。

(中國時報)

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