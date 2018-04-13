桃園管樂嘉年華 國內外團隊接力秀

2018年04月13日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

2018桃園管樂嘉年華本月21日起至5月20日將盛大展開，不但有多項精彩活動，文化局也邀請到國內外優秀管樂團到場，在中壢中正公園及桃園藝文廣場2大主場地，和桃園市各區不同景點舉辦，讓所有市民一同感受管樂嘉年華的特色魅力。

文化局表示，桃園管樂嘉年華為桃園大型音樂盛事，活動包含管樂馬拉松、磅礡管樂夜、管樂踩街秀、爵士搖擺夜、亮點音樂會、桃園發聲音樂會等，今年也特別邀來桃園市姊妹市日本加賀市國中管樂聯隊、韓國龜尾金烏工業高等學校前來共襄盛舉。

2018桃園管樂嘉年華首場將在21日登場，由國際知名爵士女歌手小野麗莎，與奧尼斯爵士樂團在中壢中正公園進行演出，22日則是熱鬧的管樂踩街活動，集結來自韓國、香港、全台北中南共15組學生團隊，從桃園市立圖書館中壢分館沿復興路步行至中央東路，復興路和中央東路也將因此從下午1點至4點進行封路。

下半場則選在5月19日、5月20日在桃園藝文廣場進行，由台北爵士大樂隊及東京藍調全明星爵士大樂團展開搖擺爵士夜，5月27日則由高雄市管樂團演出以管樂編制重新的經典歌劇曲目。

文化局表，今年管樂嘉年華上，香港少青步操樂團、葉樹涵銅管五重奏及桃園市內6所學校管樂團也會相繼演出，桃園發聲音樂會也將於4月至5月分別由4組國內爵士樂團帶來不同風格的演出，6月將由桃園在地管樂團狂美交響管樂團、金喇叭銅管5重奏、星空交響管樂團演出，喜歡音樂的民眾千萬不要錯過。

(中國時報)