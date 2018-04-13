國軍校園徵才 真槍操演吸睛

2018年04月13日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

日前國軍在超商門口擺攤招募人才，被譏為像算命攤，如今改弦易轍深入校園，海軍陸戰隊學校前進虎尾大成商工徵才，大秀儀隊操、蛙人操、莒拳等，英勇挺拔的儀態果然擄獲人心，至少40K的薪水，讓不少學生心動。

國軍陸戰隊學校教育長李祖光、海軍陸戰隊退伍協會理事長郭永興率招募小組，前往大成商工進行國防宣導與募才，大力鼓勵學生踴躍從軍、挑戰自我。

宣導與徵才有別於一般就業或升學博覽會的靜態講解，特地安排陸戰儀隊操槍演練、莒拳隊擊破操演、以及海軍陸戰隊各部隊服裝展示，高帥挺拔的儀隊真槍操演，動作及隊形變化整齊畫一，掌聲如雷，蛙人古銅膚色閃閃發亮，引來尖叫聲，不少學生大呼「我願意！」

招募小組仔細說明國軍薪資福利及部隊訓練概況，將募兵政策、國軍的現況與前景介紹得更完整，希望應屆畢業生有更多優秀人才投入，讓募兵制逐漸上路、收效。

李祖光表示，國軍有完善的制度與配套措施，即便是「菜鳥」，相關津貼加給加總月薪逾40K，比現行大學畢業的社會新鮮人多很多。

大成商工校長賴信成也說，軍中是個有紀律、有制度的團體，而且工作穩定，生活相對有保障，大家可以評估結合性向加入。

家住沿海漁村的林姓學生家境清寒，已經決定要念軍校，藉以改善家計。他指出，家中還有在念國中小的弟妹，爸媽都是「零工族」，軍人雖然較不自由，不過是一條可以立即協助家庭脫貧的捷徑。

(中國時報)