2018年04月13日 04:11 中國時報 胡海鷗

「有一次，在春日陽光的照射下，阿Q的荷爾蒙升高，突然對吳媽說，我要與你睡覺。吳媽給他一個大嘴巴，阿Q捂著臉，灰溜溜地走了。」我看到這段文字，忍不住想，如果阿Q不說這句話，而是與吳媽談朋友，談得情真意切，你濃我濃，他的目的不說也是可以實現的，甚至他的目的本來就不該說，而應該水到渠成，順其自然。筆者想借題發揮，說明管理的關鍵在於制度建設，而不是喊口號，制度建設到位，不喊口號，目標也能實現。反之，口號喊得震天響，結果卻非常可能適得其反。在這個意義上，方法甚至比動機更重要。

我們有個非常好的口號叫「為人民服務」，它是政府政策的出發點和歸宿，在這個口號的引導下，我們公眾的生活質量和便利都有了明顯的改善和持續的提高，但是必須承認，還有不少人將這個口號當作工作態度和動機，而不是制度的建設與技術的完善，以致我們的「為人民服務」並沒有達到現有資源配置的應有水平，甚至還有「為人民幣服務」的情況發生。

也許在過去幾十年中，只要有「為人民服務」的態度和動機也許就可以了，但是，隨著經濟和社會發展越來越複雜，越來越走向高端，態度和動機明顯不夠了，而必須轉換成技術與制度，才能將「為人民服務」落在實處，並不斷走向高端。否則，我們的管理水平就很有阿Q的目標與方法錯位的嫌疑，在目前的情況下，要實現方法與目標的一致，則要實現經濟增長、物價穩定、社會保障健全和環境生態改善。沒有這幾條，公眾的生活就難以改善，「為人民服務」難以落到實處，而要做到這幾點，則是個複雜的技術問題。

中國的社會經濟發展正處於複雜的轉型時期，要解決這些問題，則必須充分調集和運用全社會的智慧，而要實現這個目標，則必須是讓所有的人都能充分發揮他們的意見，然後匯總、聚焦和提升，此時的辦法一定會比問題多。

反過來，不讓他們充分發表意見，或者為了表現政治上的正確，而說一些荒腔走板、浮皮潦草的意見，則匯總、聚焦和提升的結果不僅解決不了問題，甚至把問題搞得更加複雜嚴重，此時問題一定比辦法多。所以，「為人民服務」就演變成如何充分發揮和聽取各種不同意見，並將其聚焦、匯總和提升為解決問題的技術。如果不能解決這些技術性問題，則公眾的就業得不到保障，生活難以改善，養老醫療就業等問題就得不到根本的解決，「為人民服務」就只能是良好的願望和動人的口號。

此外，沒有什麼比愛國主義更能扣人心弦、賁張熱血的了，只要高舉愛國主義的旗幟，似乎幹什麼都是必要的和合理的。所以在歷史上，愛國主義主要表現為正確的態度和崇高的感情，譬如，抵制洋貨、抵禦日本侵略、幹掉漢奸走狗等。但是，在現在的情況下，愛國主義也演變成複雜的技術問題，因為它不僅涉及到愛國的定義，更取決於愛國的方式，愛國是愛朝廷老佛爺，還是愛中華國土、國民和文化，其中有著根本的差別，錯將愛朝廷和老佛爺當作愛國，則非常可能為了前者而犧牲後者，則整個民族都可能陷入萬劫不復之中。

還有愛國的方式也大有講究，如果認為愛國是不履約、砸洋車、限貿易、截網路，這就不僅不是愛國，而是在愛國主義的名義下禍國了。

僅以截網路的危害為例，尤瓦爾‧赫拉利在《時間簡史》中指出，人類所以能由智人變為上帝的關鍵有三：講故事、發明貨幣、連接網路。講故事促成家族的合作，發明貨幣實現不同人種的合作，連接網路則使人類的合作更加緊密有效即時。相對而言，網路通暢對於人類的進化演變最為重要，自截網路勢必讓網路外的人徘徊在智人的後期，而眼睜睜看著別人成為上帝。

顯然，在現代社會制度中，良好意願越來越可能與期望的結果相背離，而隨方法和操作為轉移。方法不當，意願越好，結果可能越糟糕，越可能釀成阿Q要與吳媽睡覺的笑話，所以將意願分解成方法，甚至是演算法的重要，怎麼強調也不算過分。

（作者為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授）

(中國時報)