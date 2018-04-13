美中必須擦出智慧火花

2018年04月13日 04:11 中國時報 湯紹成

美國川普總統以「301調查」為由，公布了500億美元的擬徵稅產品清單，且是針對「中國製造2025」的領域。而北京僅提出30億美貨的關稅為應對，但卻表明態度，大陸不願與美國進行貿易大戰，但若美方一意孤行，中方將奉陪到底。而後川普又放話將加碼1000億美元徵稅商品，而北京也不甘示弱，在數小時內強勢回應，宣布對自美國進口的大豆、汽車、化工品等500億美元商品徵稅的對等措施。

而在此同時，川普及美方商務部長也都發出息事寧人的訊息，甚至聲稱此乃非貿易大戰，而是貿易摩擦。直至習近平在博鰲的演講再度展現誠意，開放市場，這對於中美緊張關係的降溫助益不少。中美兩大經濟體一來一回，一進一退，讓人目不暇給。

美中關係是當前世界上最為複雜的一組雙邊關係，例如雙邊貿易等問題。中美兩國在世界上幾乎所有的政經與熱點問題，例如從朝鮮到兩岸，還有中東與非洲等，都可以見到兩大國博弈的影子。因而美中關係也都成為兩國不可承受之重，雙方雖然爾虞我詐，但都維持鬥而不破的局面，因美中關係是一把雙面刃，合則兩利，鬥則兩害。

目前大陸的GDP為11兆美元，與美國的18兆美元還有一段距離，但若就購買力平價方式計算，大陸占全球GDP的17.1%，已超越美國的15.8%。而大陸每年6%的經濟成長勢頭，又傲視群倫，故引起歐美國家普遍的驚恐。由於歐洲國家實力較弱，故川普正好又成為了西方世界的領導，帶頭挑戰中國。

正如川普一貫的主張，中方對美貿易的出超太大，美國出口到大陸產品總值約1300億美元，但大陸出口到美國則高達5050億美元，因而必須加以改善，以維持美國第一的政策。

美方認為，大陸市場的准入標準太高，例如外資企業要以合資的方式進入大陸市場，因而迫使美國企業必須分享商業機密，令美方感到不公平。

此問題已經變成一結構性問題，因為中方想買的美國不賣，例如高科技產品或武器等，只要這部分稍微開放，美方的逆差將會遽降。再者，大陸市場的消費力驚人，以單項產品觀之，例如汽車與飛機等，美國貨品獲利空間自然大過大陸輸美貨品，因這些多半是高端產品，而大陸產品多屬於中低端，也才會有以技轉等為市場准入的條件，否則這對於中方也不盡公平。但若真的貿易戰升溫，中方還是有其他的籌碼，例如在一些政治熱點問題上的反制等。但這一切恐怕還是要幾個月的時間才會明朗，因為中美雙方還有協商的空間。

況且川普也正面回應了習近平在博鰲的演講，一時間美國股票大漲。因而相信雙方都有智慧解決危機，否則不但兩國受害，其他與中美兩國貿易關係緊密的國家也將會被捲入，其中也包括台灣在內。（作者為政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)