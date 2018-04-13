前浪不一定要死在沙灘上

2018年04月13日 04:11 中國時報 林昭禎

台灣的老化指數在2017年達到100，也就是說65歲以上的長者比14歲以下的小孩多；到了2018年，每7人中就有1名65歲以上的前輩，進入聯合國定義的「高齡社會」。就在國人積極「防老」，以鼓勵生育、招攬移民，避免加速「高齡少子化」危機之際，似乎忘了「延後退休」，其實也是紓解年金財務壓力，及勞動力不足問題的對策。何況勞保年金自今年起已開始推遲請領年齡，卻未見當局有任何具體的主張或配套。

看到民進黨四老天王呂秀蓮、蘇貞昌、游錫堃及謝長廷，年逾70仍活躍政壇，年輕人或許會感嘆「前有長輩卡住，後生哪能出頭」。但想想若非有張忠謀、施振榮及蕭萬長等耆老，至今還在為台灣的前途打拚，咱們可能更摸索不出未來的方向。只是多數人並不這麼認為，從主計總處的調查，「有近5成的廠商寧可缺工，就是不願進用45歲以上者」，可知中高齡尚且不受青睞，何況是年長者。

雖說高齡員工閱歷豐富，不過一般人總覺得前輩習慣「倚老賣老」，加上體能較差，容易讓人有拖拉無效率之感。其實有很多「年齡管理」的方法，可以幫年長者克服生理障礙，諸如在生產線上加裝放大鏡，或是加大電腦螢幕，即能降低老花眼之影響。也能用「彈性上班時間」，讓年長者擺脫1天工作8小時，1周上班5天的制式班表，避免因體能或照顧親人緣故，經常請假，抑或拉長休息時間延遲作業。

在技藝傳承部分，可用影像記錄作業的方式，讓管理者認識資深員工所創造的經驗資產；也能用工作分享方案，借重年長者之智慧與觀察，帶領年輕員工共同完成商品研發；或是建立退休人員資料庫，作為有急單或現任員工請長假時之替補人選，使之成為企業後備軍。

由於願意導入「年齡管理」措施的企業有限，勞政主管當局不妨與人力資源管理專業團體合作，開設一系列退休管理課程，先讓雇主了解高齡勞工的價值，能為企業帶來何種效益，再透過同業公會的觀摩活動，宣導成功案例，讓廠商知道創造友善高齡職場的實際做法，及具體的人力資源管理計畫，並輔導企業在同一產業中形成學習圈，彼此交流藉以拓展施行「年齡管理」的廠商家數。

但要推廣「延後退休」，常有人擔心是否會對青年就業造成衝擊，但從他國經驗得知，青年和長者是可以互補的。研究也顯示，每晚1年退休，失智風險可減少5%，因此導入「年齡管理」，鼓勵企業善用資深人力資源，不僅讓長者再次從工作中找回自信，同時也能幫政府及年輕世代減輕生活負擔，何樂而不為？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)