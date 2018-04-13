社論－兩岸和平路線圖 吳敦義必答題

2018年04月13日 04:11 中國時報 主筆室

國民黨2016大選重挫後，並未呈現中興景象。民進黨執政下兩岸動盪、社會分裂、執政成效不彰，國民黨本應整軍經武，東山再起，但各界看到的卻是空喊團結的大小「太陽」各自為政、論述能力貧弱、政策失焦。

尤其，過去依賴黨產挹注的選舉動員模式，在民進黨強制追打黨產之後，舊武功全廢，卻未練就新拳腳。國民黨如果再不能團結一心、破釜沉舟、大破大立，結果將不是浴火重生，而是一蹶不振。

國民黨遭逢驟變，支持者當然寄希望於主席吳敦義能帶領新團隊走出敗選的死亡幽谷，然而，吳上任1年多來，不僅無力整合泛藍，泛藍力量反而相互踩踏，九合一選舉布局無法應對民進黨的分進合擊。對於立法院重大民生法案的表決戰，諸如能源政策、年金改革、一例一休等，國民黨幾番議事衝撞，雖然獲得支持者的掌聲，但卻未能展現主導政策論述能力，在輿論上仍然無法取得更大的優勢。

其次，兩岸政策原本是國民黨強項，但國民黨重量級人士紛紛成立形形色色的兩岸交流協會或平台，熱衷與對岸官方交流、在台商間穿梭，太陽花運動後卻被披上「幫辦」外衣，因而失去正當性。

過去，這些平台還能獲得黨的經費補助，形成整體的國共交流平台，國民黨失去黨產後，這些平台更加私人化，吳敦義卻受限卸任副元首身分，赴大陸參訪必須報請總統府核准，國共平台難以延續，尤其對「一中各表」的堅持，國民黨很難在兩岸議題上有更多著墨。

但這段期間，包括前主席洪秀柱、副主席郝龍斌及多位前重量級人士卻經常獲大陸邀訪，各自發表意見，國民黨的兩岸論述反而顯得模糊。尤其國台辦主動公布惠台31項政策，不再做球給國民黨，讓國共論壇光彩進一步褪色。國民黨要浴火重生，第一步應重新理順黨內已私人化的各種兩岸交流平台，從各吹各調到齊集為台商、台生乃至兩岸應興應革政策統一發聲，只有提高分貝真正為民眾發聲，國民黨才能重新取回兩岸政策的主導權。

2012年民進黨選舉重挫，幾乎毀黨，但眾天王捐棄成見和派系恩怨，一切以黨為念，紛紛投入艱困選區拉抬民進黨聲勢，果然讓黨的聲望止跌回升。反觀敗選後的國民黨，眾天王未能齊心協力扛下艱困選區，反而留給外界避戰保留實力的觀感。面對年底選戰，國民黨中央理應成立選戰決策小組，統合各天王人脈、資源，發揮集體輔選能量，而不是大小太陽各搞各的，暗中較勁。

失去黨產的國民黨理應大力改造，吳敦義應放下身段造訪黨內大老、青壯骨幹，重建黨的決策機制；下放權力，落實黨內民主競爭制，將分散的地方勢力透過決策的參與和權力下放，集結到中央來；也應勤下基層，定期和網青世代直接交流、直接接受挑戰。經由權力下放和建立黨的決策民主制度，國民黨才能真正達到黨的團結，才有可能展現黨的領導作用。吳敦義只有不計個人毀譽、身先士卒，才有機會挽回失散的黨員向心力。

其次，國會及各級縣市議會應重新強化黨團的問政機制，突出在野黨的政策主張，發揮制衡的戰力。尤其對深綠及獨派團體在年底選舉期間各種泛獨公投的提案操作，國民黨更應率先迎頭痛擊，從黨中央、議會到網青形成交叉火網，才能打響選戰氣勢。

面對新媒體世代快速的資訊流通和小眾傳播的擴散效應，國民黨對熱門議題的反應依然遲鈍，不能掌握議題也無力導引走向。國民黨如果無法真正在新媒體宣傳上站穩腳跟，黨的形象就不可能有大幅度的回升。

尤其在黨務資源和經費短絀的當下，開放青年參與問政的管道就是引入新血輪，這也是提振士氣的重要途徑，但國民黨卻在縣市議員提名策略上反向而行，提名保守，不見新人氣象。放手讓新世代帶動黨的重新出發，才能導入社團力量，實現黨志工化；開放問政管道，廣泛吸納有志問政青年，才能為老暮的國民黨注入新的活力。

最後，也是最重要的，吳敦義主席應該重新檢視馬政府時代兩岸政策的得失，前瞻新局勢的挑戰，提出自己的兩岸論述，並能說服大陸，開創新的交流模式和新的和平路線圖，這樣才有機會讓國民黨在2020年重返執政。

(中國時報)