五府千歲不好扛

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中國時報
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民進黨為了攻下六都之中的最後一城新北市，在所有參選人民調都遠遠落後國民黨的侯友宜之後，不得不扛出五府千歲，讓當過兩任的老縣長、年過七旬的蘇貞昌再度回鍋。但是為了使他已經褪色的電火球再度閃亮，不得不齋戒沐浴、張燈結綵，鋪足了哏後，把他從廟裡抬出來。

小英主席先是把黨內各派系和有意參選的大老勸退，接著讓新系大姊大陳菊出任總統府祕書長，再以祕書長之尊出首樁任務，前去敦請五府千歲出巡，最後再由小英總統兼主席親自勸進。「蔡蘇會」經過1小時的哈拉，蘇貞昌說，小英的誠意讓他「非常有感覺」。經過這一場鋪哏大戲，五府千歲算是點頭了。

自從2012總統黨內初選一戰，和小英幾乎撕破臉之後，蘇貞昌已經淡出政壇，不但培養自己的女兒蘇巧慧選上立委，也培養子弟兵吳秉叡參選新北市長，無奈吳秉叡聲勢拉抬不起來，讓小英不得不陣前換將。不過五府千歲之一的蘇貞昌雖有此壯心，但老驥伏櫪，能否一拚，還得看看腳程。

從2012到現在，畢竟經過幾次的選戰洗禮，世代交替的巨輪早已輾過幾回，現在的選情已由網路族的年輕世代主導，民進黨也很清楚，過去打贏國民黨的最主要因素就是國民黨都是老人霸占著舞台，讓年輕人沒有出頭的機會，這回抬出五府千歲，怎麼向年輕族群訴求？

民進黨祕書長洪耀福很會操弄，先造謠侯友宜是綠底，又說侯友宜傳話叫蘇貞昌別選。五府千歲扛出來之後，您瞧，他又以民調來拉抬聲勢，綠營智庫立即推出「新北市長選情民調」，蘇貞昌居然贏了侯友宜，真神！只是五府千歲別昏了頭才好。

(中國時報)

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