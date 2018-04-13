台灣年輕人需震撼教育

2018年04月13日 04:11 中國時報 楊艾俐

學生從北京來美國洛杉磯出差，她在旅遊雜誌做深度報導，因此常有各種國外旅遊機構邀請，我們小聚一番，席間我聽到她畢業不到兩年，就去了10餘個國家採訪，我說：「你這麼年輕就做了那麼多事，將來還要做什麼？」我以為她會說「就隨緣吧！或者去讀個書，放空一下」，她卻說：「要做更大的事。」這個答案讓我大吃一驚，24歲的她有此壯志，不愧是喝狼奶長大的，也如郭台銘所說「心胸有多大，舞台就有多大」，不幸地，台灣年輕人正是要與這批人競爭。

大陸年輕人必須喝狼奶才能長大。這些學生身經百戰，求學歷程從來不是一帆風順。很多孩子初中開始住校，單獨在外，生活起居自己打理，還要與同學、室友折衝禦衡，逼著他們早早社會化。初中畢業一不小心，考不上好學校，就失去升學管道。每年7月6日、7日的高考，更是一試定江山，大學錄取率雖有70%，但要擠進好的大學（即一本大學），大概只有10%的機會，北大、清華等更只有0.05%的機會。

縱使進不了名校，進大學仍然是他們唯一翻身的機會，大陸大學生多半來自農村，畢業後，不可能再回農村，必須留在都市裡就業，還得寄錢回鄉下，幫助父母蓋新房子，不像台灣年輕人，畢業後隨便找個事，住在父母家，不必付房租，媽媽會煮菜、洗衣、料理家務，還可不時發個脾氣，威脅父母自己要搬出去。

我至多國採訪，看到台灣媽寶比例最多（同等的還有日本），美國年輕人18歲以後還跟父母住在一起是羞恥的，鄰居朋友會投以異樣眼光，歐洲同樣如此。美國校園到處可見打工學生，沒有錢了就休學1學期，賺夠錢再來讀；畢業後找不到工作，就先在餐館打工，騎驢找馬，和大陸年輕人一樣，現實逼著他們成熟。

談起兩岸年輕人競爭力比較，現在還有人堅持，台灣年輕人有創意，大陸年輕人努力，這是過時的想法。這幾年大陸追、趕、偷、搶發展高科技，年輕精英接觸、了解、實做機會多，大陸精英的創意比台灣年輕人有過之而無不及。

前幾年，媒體興起一陣風，認為時代對不起當今年輕人，政府沒有給他們機會，但是如此煽情的輿論只是讓台灣年輕人更加沉溺自憐，對年輕人嚴峻的就業情勢於事無補。

當台灣60、70、80年代時，台灣經濟也無法支撐龐大年輕人就業，但是他們願意提個007手提箱，裡面裝著各種樣品，行走天涯，開拓客戶，也開拓自己的活路，更創造了台灣經濟奇蹟。我們行遍天下後，我真實覺得需要震撼教育，期待老師、父母及上司用各種方式給台灣年輕人震撼教育。例如大學畢業後，就得自立，不再供給零用金，半強迫他們到國外留學打工，或者應徵到大陸及國外工作，知道別國的年輕人競爭力有多強，自己的危機有多嚴重；上司對年輕部屬嚴格要求，大學老師當幾個學生，唯有經驗此種教育，才能徹底震撼他們的身心。這就是名人斯普迪‧滕姆斯所說的「經驗是一個嚴厲的教師，她先對你進行考試，然後再給你講課。」

(中國時報)