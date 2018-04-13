2018年04月13日 04:11 中國時報 潘兆民

現在的教育部長不僅會卡住台大新校長管中閔，還會主動為內政部長葉俊榮圓謊。也就是說，教育部在潘文忠的英明領導下，不只是要管百年樹人的教育大計，還管控到政治算計，扮演大明王朝的東廠角色。

明明是葉俊榮赴陸從事兼職教學工作，搞得教育部長、次長緊張出面為葉部長說項，並指稱是單次講學。同樣皆是赴陸講學，卻一再認定管中閔是兼職非講學，還要求管中閔提出說明，且無視媒體接二連三地爆出，葉部長也曾赴中南財經法政大學、武漢大學及上海交通大學等校從事教學工作的事實。此地無銀三百兩，教育部的兩套標準，不斷自我打臉，結果是一再踐踏大學自治，汙辱台大的學術尊嚴。

筆者曾負責兩岸大學國際交流合作工作，深知兩岸大學間的學術交流與合作，無論在師資、設備與教學成果等方面，是優化學術內涵、提升研究成果、開拓學術視野，更是在國際競爭中取得優勢地位的重要途徑，不僅具有與國際學術接軌的意義，並有助於提升大學教育品質與永續發展之功能。因此，不論是管中閔或葉俊榮的赴陸行為，率為常態性的學術交流，這是優化學術與國際接軌的正向交往，更有助於兩岸的和平發展，教育部理應給予鼓勵而非一再貶抑與仇視。

然而，教育部卻不斷踐踏學術自由，藐視大學自治的學術尊嚴，刻意醜化其為「與敵為伍」的仇視行徑，自我矮化成為調查單位。殊不知，自管中閔選上台大校長開始，教育部即處心積慮指導台大管理學院發函大陸多所大學，調查管中閔有無兼職。使盡各種政治算計，努力找尋卡管的各種理由，可謂無所不用其極。自始至終，從未發文要管中閔出面說明，或說明何種事項，而今潘文忠卻以葉部長已出面說明為由，要求管中閔比照辦理。問題是，以教育部的高度，到底是扮演提振大學教育品質的角色，還是扮演機關算盡、專司羅織罪名的東廠？

毋庸質疑，大學自治是民主國家尊重學術殿堂的文明表現。在法治上，教育部當然有監督權限，但並不意味著教育部可以否定大學校長遴選的結果，更何況，管中閔是被台大校長遴選委員會依法遴選出的校長當選人，若管中閔的當選資格有任何違法疑義之處，依制度之要求，也理應由遴選委員會請管中閔說明，無須教育部越俎代庖。而今，可以確定的是大學校長遴選過程已然善盡審查責任，教育部的核定是遂行大學自治之精神，不知道教育部還要卡管到什麼時候！

（作者為東海大學政治學系暨通識教育中心專任教授）

(中國時報)