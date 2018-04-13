愈改愈快破產的軍改？

2018年04月13日 04:11 中國時報 林宛慧

行政院版軍人年金改革方案終於出爐。軍人的特殊性、募兵制兵源嚴重不足與八百壯士400天如影隨形地陳抗，使得軍人年改終於在高高舉起後輕輕放下。回過頭看，這是個多重目的導致結果互相矛盾的年金改革。

政府最初推動年金改革的目的是「政府財源困窘、基金面臨破產」，因此，軍人年改便是希望藉由改革使得年金的財務得以永續經營。孰料，軍人的強力反彈，與國內募兵制的推動遲滯，政府不得不改口將參考美國，為台灣的軍人設計全新的退輔制度，以達成「促進招募、穩定現役、安撫退員」的目的。

軍人年改版本出爐後，我們看不到一個所謂全新而能使軍人退撫基金永續運作的制度出現，而是一個換湯不換藥、參數調整、各方叫陣下的角力改革。基金是否破產、是否永續經營，淪為各說各話。

例如，年改會執行長林萬億最初希望軍人的樓地板能與公教拉齊，因此直至去年11月底國防部公布的退輔新制草案重點，年金的最低保障仍是32160元。但最新版本卻調升至38990元；同時，為了安撫現役人員並增進招募，經副總統與綠營立委交換意見後，純新制的校級軍官，所得替代率將從50%+2.5%，變成55%+2%，對服役年滿20年至30年的退伍軍官，將可因此多領取0.5%至5%的退休所得，而這些民國86年後純新制軍官，原本就無18%的優惠存款，在軍人年改後，未受影響，反得其惠。原本政府稱軍人退輔破產在即，但不斷加碼後的結果卻稱仍可永續經營，令人匪夷所思。

此外，改革後，現役軍人服役滿20年即可領取55%的所得替代率，較目前40%所得替代率為優，不啻鼓勵不願久留之軍人趁此離開軍旅另謀出路，與蔡總統希望軍人長留久用的想法適得其反。加以改革後是否也鼓勵現役軍人好歹撐到30年上校退伍，而不需再勇於任事升到將官，畢竟將官尤需運籌帷幄。但相對地，軍隊金字塔結構，將造成高階不退而中階以上編制被占滿，也衍生基層難以往上晉升的問題。

在本次軍人年改中，影響最大的莫過於退休的將級軍官。藉由過去近2年的抗爭，他們確為中低階層軍官爭取許多福利，但在年改落幕之際，這些退休將官是否滿意國家在其晚年的對待，不得而知。而年改過程中顯現的，已不是民主的多元參與，而是軍人對政府的信任感撕裂，與軍人因爭取自身權利而失去了社會對軍人的尊重。

但軍人年金改革在目的多重，且相互矛盾下，未來注定將衍生更多問題。更令人擔心的是，若干年後政府或將再以基金破產為由，高舉年金改革大旗，對軍公教進行再一次的凌遲。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)