川軍草鞋登台 從戰爭談人性

2018年04月13日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

對日8年抗戰，川軍一直都是重要的力量，期間有許多可歌可泣的故事。四川省歌舞劇院大型音樂劇《我是川軍》，融合川劇唱腔、民族舞蹈等元素，昨晚首度在台灣演出。

川劇加上民族舞蹈

應台灣文學藝術界聯合會之邀，四川省歌舞劇院一行45人來台展開深度交流，台灣文學藝術界聯合會理事長、知名聲樂家呂麗莉表示，「經國先生曾經說，一個國家如果只有經濟，沒有人文與文化，是引不起世界上其他國家的尊敬的，這次四川歌舞劇院來台做兩岸文化交流，正是兩岸文化界互相珍惜的成果。」

成軍65年的四川省歌舞劇院被譽為「天府明珠」，以深厚的川劇傳統加上獨特的民族舞蹈，深受各界喜愛，多次受邀央視春晚演出，並榮獲一百多項大獎殊榮，在大陸歌舞劇專業領域深具指標意義。

以史為鑑歌詞感人

《我是川軍》描述抗戰期間，百餘位川軍士兵奉命死守城池，與日寇鏖戰28天，彈盡糧絕、傷亡慘重的故事。

藝術總監廖昌永表示，從這部戲中可以看見四川人的愛國熱情，不只是作戰的士兵，也琢磨了四川女性的在抗戰過程中的堅忍與勇敢；編舞家王軻則認為，這部戲核心不是戰爭本身，而是描繪更多在戰爭面前人的脆弱，希望能以史為鑑。

舞台上數十雙草鞋，象徵川軍的資源艱困；以多媒體展現的古城場景或是士兵回憶家鄉過年團圓情景，宛若真景；台詞中「受命之時忘其家，出征之日忘其身」、「要唱鴛鴦鳥兒成雙對，就唱不了保家衛國的楊七郎」，令人動容。

(中國時報)