8K高解析 義俠記添張力

《義俠記》總製作人白先勇（中）、台達創辦人鄭崇華（左）、台達品牌長郭珊珊（右），共同出席《義俠記》戲曲導聆賞析之夜，欣賞29幅精彩崑曲劇照。（台達提供）

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中國時報
／北京報導

百戲之祖的崑曲，碰上頂尖8K投影，會激盪出什麼火花。新版《義俠記》─潘金蓮與武松、武大郎的故事，11日晚間在北京大學首演。該劇由兩岸著名文學家白先勇任總製作人，台達在演出前，以全球第一台DLPR 8K雷射投影機，獨家呈現該劇29幅精彩劇照。相較高畫質HD，8K投影解析度更高達16倍，在400吋超大屏幕上，演員表演神韻、服裝精巧繡工，透過投影完美顯現。

台達創辦人暨榮譽董事長鄭崇華推崇白先勇長期推廣崑曲藝術的心血，他表示，這是台達跟白老師再度合作。由白先勇製作的經典崑曲《青春版牡丹亭》，2011年在國家大劇院演出第200場，台達當時即搭配演出舉辦攝影展，以獨特3D投影、融接投影等先進技術，替平面影像注入新生命。

鄭崇華強調，這些年投影機技術從2K發展至4K，台達更與關聯企業Digital Projection，共同研發出全球第一台8K雷射投影機，「我們非常樂見透過視訊科技再次凸顯崑曲藝術之美，讓科技與人文相輔相成，提供更精緻的藝術饗宴。」

白先勇表示，這次在北京大學演出意義非凡，推出新版《義俠記》首演，從不同面向呈現潘金蓮的心境轉折，也演繹兄弟俠義之情。特別感謝他的好朋友，台達創辦人暨榮譽董事長鄭崇華，提供台達先進的8K投影機，將攝影師許培鴻拍攝的《義俠記》劇照，以超清畫質精彩呈現，增添無比戲劇張力。

台達品牌長郭珊珊稱，白先勇的崑曲文藝復興工程，不只是橫向海內外兩百多場推廣巡演，縱向扎根教育學生；更為優秀專業演員，精心製作新曲目，提供更多表演機會。《義俠記》是以小說家悲憫之心，讓觀眾能體會不同模式的人性和情感。

郭珊珊說，科技將表演藝術變成永恆，透過8K影像清晰呈現，大陸傳統戲曲之美，能夠被更多人看見，能夠永久保存。科技能為文化藝術服務，這是被媒體形容為「儒商」的鄭崇華創辦人，最感到欣慰的一件事。

(中國時報)

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