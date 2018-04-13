林志穎駕骨董車難耍帥

2018年04月13日 04:11 中國時報 尤嬿妮 專訪

林志穎是個超級賽車手，愛車如命，收藏豪車無數。（粘耿豪攝）

林志穎從10歲就是車迷，曾形容自己「有輪子的都喜歡」，他熱愛賽車、考取賽車選手職業級證照還成立賽車隊眾所周知 ，但或許很多人不知道他也收藏骨董車，偶爾開著愛車載老婆遊車河，林志穎笑說：「開骨董車很浪漫啊，但相對比較忙碌，因為手排，而且開起來很多聲音，窗戶還要手搖，音響也沒那麼好。」沒時間跟老婆談情說愛，「但慢慢開反而有另一種感覺。」

骨董車不好照顧，車內機械保養全靠人工檢查，不像現在的車子，儀表板都由電腦控制，車子哪出問題立刻顯示；林志穎曾開骨董車拋錨在路上動彈不得，叫來拖吊車救援浪漫盡失，他笑說：「隨時會有狀況，不帥…但沒關係，這就是骨董車的樂趣。」有人說車子是男人的小老婆，林志穎愛車成痴，老婆不吃醋？「她寧願我喜歡車，難不成去喜歡別的，而且它又不會跟你說話。」

珍藏同年份BMW

林志穎收藏的骨董車中，BMW三系列第一代的2002TII，因出產年份1974年和林志穎的年齡相同，獨具紀念價值；除了機械噴射、四速手排，2002TII的鯊魚頭車身設計為主要特色。林志穎透露，40多年前這台車已要價不菲，得花100萬元，相當於那個年代一間房子的錢才買得起，如今全台不超過10輛，是車迷心目中的無價之寶。

另一台橘色保時捷經典款911 930，最後一批於1988年出廠後隨即停產，以其青蛙眼、鴨屁股的車身為主要特色，備有五速手排、後置引擎及後輪驅動，30年前車價約300萬，是屬於「個位數」的稀有車種；也因數量少，更讓林志穎愛上其獨特魅力，「骨董車感覺是有歷史背景、有故事的，它開起來的聲音、聲浪，甚至車裡散發出來的味道，都讓人有懷舊的感覺，不單單只是為了追求拉風或速度。」

(中國時報)