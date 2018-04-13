利菁疼愛曾智希所以傷心

2018年04月13日 04:12 中國時報 蕭雅玲 報導

曾智希因節目效果讓利菁不悅，事後她在臉書道歉。（資料照片）

利菁昨進棚錄製《麻辣天后傳》，受訪時提到日前她在臉書怒罵曾智希「為了一個通告說謊詆毀我」一事，她表示：「家人之間的事情，人家小朋友也道歉，這件事一定要ending。」她也以自己為例說：「我們的年紀也會犯錯，但她已經澄清過就沒事了。」畢竟知錯能改，年輕人犯錯就原諒她。

利菁日前在臉書罵曾智希，她還原自己是在錄影完回家後打開電視，剛好看到曾智希上《小明星大跟班》的重播，看到主題時她心想「不妙！這是陷阱題！」沒多久便看到曾智希在節目上提到，當助理主持曾被主持人訓1、2小時，當下激動到哭出來。

誇曾智希表現穩

而利菁的助理主持人正是曾智希，利菁表示，自己最疼的就是曾智希跟李懿，因為她們表現最穩，「因為疼她所以很傷心，如果不疼她就不會有感覺。」

她說，每次錄影結束後都已經沒聲音了，怎可能再把他們叫到房間來！共事1年多來也只有1次在錄影結束後大家聚在一起，講一下錄影時的狀況，「不可能那麼變態，跟她說待會妳到我房間來，也從來沒有。」

外傳瑤瑤因為曾智希遭節目封殺，利菁說，來賓名單都是製作單位安排，「我也都是前一天才拿到腳本！」製作人孫樂欣表示，未來不排斥安排曾智希及瑤瑤在節目中大和解。

(中國時報)