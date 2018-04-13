汪用和領養2女 低調當媽

汪用和（右）與周守訓結婚17年，在求子路上歷經辛苦。（資料照片）

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中國時報
報導林彥君

50歲前主播汪用和與前立委周守訓結婚17年，試過各種方法求子都未成，近期因周守訓在聚會上分享身為2個女兒的爸爸的心情，已擁有2歲和1歲的女兒，周守訓在上月更換臉書大頭貼，放上2嬰兒在推車上的照片，消息曝光，外傳她是在美國找代理孕母，汪用和澄清：「小孩是在台灣領養的，爸媽也是台灣人。」

她從小孩幾個月時就細心照料，和老公也為保護小孩這一年多來都很低調，在臉書也不敢放小孩照片「我很想放，因為真的好開心」，如今女兒被曝光，女兒分別是不同的原生家庭，她無奈表示：「小朋友的領養程序已有法律認可，我們最後還是會讓小孩知道他們的原生家庭，但不是現在，小孩被曝光也會對原生家庭產生影響。」

稱女兒是甜蜜負擔

她也分享媽媽經，認為現在有兩個女兒是甜蜜的負擔，「姊妹會互搶玩具，玩具都要買兩個，但是總是別人的比較好玩就會想要對方的，我就只能轉移她們的注意力。」家裡多了兩個可愛成員很新鮮，看著她們吃飯滿桌都是，還要吃一個小時，流口水幫她們換手巾，看著他們真的好可愛。」

平時婆婆會幫忙照顧小孩，她在家都會盯著兩個寶貝，覺得好有趣「原來我們都是從這樣長大的。」每次她要回到家，兩個小孩就會衝過來，她一手抱起跑得比較快的女兒，另個女兒就會巴著她的腳「為了公平就一手抱起兩個女兒，二頭肌、腰力、腿力都訓練到了。」

(中國時報)

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