楊烈牽掛30歲女未嫁

楊烈平常在家都以日文與家人溝通，基本對話不成問題。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪
余貴美子（右）在片中探望罹病的楊烈。

金鐘歌王楊烈在台日合作電影《盛情款待》飾演富豪爸爸，片末他臥病在院，一句「如果人生沒有遺憾，就一點意義都沒有」，講來語重心長又深刻，問起現在有無遺憾，他知足說：「走到這個年紀會覺得還有很多事情沒做，也不能算是遺憾，對自己、家裡面有很多期許。」

楊烈透露，女兒的終身大事是最牽掛的事，「希望能夠看到女兒結婚，已經30歲了，不知道要怎麼勸。」他回憶拍攝生病的那場戲，借用自己人生經驗，「記得剛開始發現（大腸癌）的心情，我是運動員，比賽20、30年，檢查出來時心想『不應該是我吧』、『怎會這樣子』。」好在現已恢復健康，每3個月定期回醫院複診。

關東腔日文吃癟

他與日籍老婆結婚近40年，在家以日文溝通，這次拍電影剛好派上用場，本以為他說日文駕輕就熟，沒想到還去找導演北村豐晴好好學一下，「我講的是關東腔，電影要關西腔，我去北村的店裡，一句一句講給他聽。」

他在電影裡相當義氣，照顧已逝好友的老婆。交友廣闊的他，坦言有許多人找他幫忙「處理事情」，大從選舉站台，小到夫妻之間的事都有。能夠幫人他在所不辭，過去楊登魁被抓去關，留下妻兒在外，他就找楊登魁的3個兒子來他的店裡做事，把楊登魁的兒子當成自己小孩看，也幫當時從事保險業的楊登魁老婆拉了不少保險。他笑說：「以前很傷腦筋，都找上我，現在會多加一句，做不到就沒辦法囉。」電影今起在台上映。

(中國時報)

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